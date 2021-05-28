Как курортный сбор преобразил Кавминводы

Таким красивым и ухоженным "Цветник" не помнят даже старожилы. Фото: Наталья ЗАТОНСКАЯ.

Собирать новый налог с отдыхающих (50 рублей с человека в сутки) на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Курортный сбор был введен в четырех городах-курортах Кавминвод - Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках.

- За 5 лет планируется собрать почти 1,3 миллиарда рублей, - говорят в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставрополья. - В перспективе состав территорий края, участвующих в эксперименте, предполагается расширить - утвержденный правительством региона законопроект направлен для рассмотрения в Думу СК.

«ПРИЧАСТНА ВСЯ СТРАНА»

Большинство отдыхающих на КМВ - те, кто приехал сюда уже не впервые. Об этом говорит статистика, которую подтверждают и результаты нашего опроса на улицах городов-курортов. И все, кто возвращается сюда снова и снова, хотели бы знать, на что же идут деньги от курортного сбора.

- Не поверите, но я на Кавминводах уже в 12-й раз! - смеется Татьяна Николаевна из Борисоглебска Воронежской области. - Я просто влюблена в них! Конечно, прежде всего для меня это уникальный курорт с потрясающими условиями и возможностями для оздоровления. Это сказочное место с прекрасными видами, целебной водой, терренкурами, интересной архитектурой просто идеально подходит мне - для поддержания здоровья, хорошей формы, приятного отдыха. Но, честно скажу, когда только ввели курортный сбор, мне это не очень понравилось. А сейчас я вижу, что мой любимый курорт стал еще красивее, комфортнее и современнее. И к этому, говорят в правительстве Ставрополья, причастны все гости Кавминвод, все отдыхающие, которые платят курортный сбор, а значит, можно сказать, что причастна вся Россия.

- Это мой третий приезд сюда, - говорит Артур Вазов из Ростова-на-Дону, - специалисты в санаториях отличные. 9 лет назад меня здесь буквально на ноги поставили после тяжелой болезни. Лечился я в Ессентуках, но побывал во всех городах-курортах КМВ. Замечательная природа, воздух, лечебная база, достопримечательности, кухня... Но раньше удручало некоторое запустение. Сейчас - совсем другое дело, курорты реально преобразились. И приятно сознавать, что и я внес в это свой вклад.

- Я бывала здесь раньше, приезжали с семьей много раз на выходные, - рассказывает Анжела из Владикавказа, - но по санаторной путевке отдыхаю второй раз. Из всех городов Кавминвод больше всего нравится Пятигорск. Мой любимый парк «Цветник» сейчас и четыре года назад - небо и земля! Обязательно приедем сюда всей семьей еще.

ЧТО СДЕЛАНО

За все время проведения эксперимента в бюджет края поступило почти 711 млн рублей, благоустроено более полутора десятка объектов курортной инфраструктуры.

Уже в 2018 году на средства от курортного сбора начали реконструкцию знаменитого «Цветника». В Ессентуках привели в порядок партерную группу у Курортного парка, в Железноводске отремонтировали терренкур (от научно-клинического филиала ФГБУ «Российский научный центр реабилитации и курортологии» до Курортного парка), спроектировали строительство Нижней каскадной лестницы.

В 2019 году в Кисловодске обустроили сквер и несколько пешеходных тротуаров, в Пятигорске завершили работы второй очереди благоустройства «Цветника», отремонтировали фонтаны «Лягушки» и «Поющий» (1-я очередь), тротуар по ул. Лермонтова от сквера возле санатория «Тарханы» до Эммануэлевского парка, ограждения озера «Провал» (1-я очередь). В том же году в Ессентуках привели в порядок Курортный парк и территорию комплекса Верхних минеральных ванн, а в Железноводске провели комплексное благоустройство по проекту «Нижняя каскадная лестница» на восточном склоне горы Железной.

Старая канатная дорога в Национальном парке в Кисловодске. Фото: Константин КОРДОНСКИЙ.

По известным причинам в 2020 году, когда из-за пандемии санатории КМВ временно перестали принимать отдыхающих, курортный сбор фактически не осуществлялся. В бюджет края поступило тогда около 160 млн рублей.

Работы тем временем продолжались: в Кисловодске благоустроили Мемориальный комплекс «Журавли» (2-я очередь), сквер у памятника Э. Б. Ходжаеву. В пятигорском «Цветнике» появился автополив. Кроме того, в столице СКФО реконструировали сквер и тротуары в районе источников минеральной воды № 4 и № 7, привели в порядок территорию у здания бювета источника № 7. В Ессентуках благоустроили Лечебный и Верхний парки; в Железноводске - нижние терренкуры Курортного парка (Победы и Пушкинский).

В 2021-м планируется собрать более 282 млн рублей. С января по апрель в бюджет края уже поступили почти 73 миллиона. Среди объектов, которые приведут в порядок на средства курортного сбора в этом году, - Лечебный парк в Ессентуках, мемориальный комплекс «Журавли» (его реконструкция уже завершается) и улица Ф. Шаляпина (район пансионата «Скала») в Кисловодске; сквер вокруг загса на улице Братьев Бернадацци и поющий фонтан в Пятигорске; входная группа Курортного парка от улицы Парковой к Пушкинской галерее и сквер в районе бальнеогрязелечебницы в Железноводске.

СКАЗАНО

«Расход собранных за счет курортного сбора средств должен быть максимально открыт и понятен людям. Не так важно показать, сколько собирается денег. Но надо сделать так, чтобы жители и гости края видели, какие объекты и в какие сроки будут улучшаться и создаваться за счет курортного сбора».

(Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края).

ЗНАЙ НАШИХ!

Уже многие годы подряд курорты Ставрополья занимают лидирующие позиции в различных профильных рейтингах, регулярно составляемых авторитетными экспертами.

Железноводск, к примеру, входит в топ-5 лучших термальных курортов страны.

Столица СКФО Пятигорск - сегодня в десятке популярных направлений для похудения.

Ессентуки - крупнейшая гастроэнтерологическая здравница страны.

Кисловодск - один из признанных лидеров в России как курорт для семейного отдыха.

А недавно стало известно, что, по данным крупного сервиса бронирования, Ставрополье вошло в пятерку самых популярных для отдыха регионов России нынешним летом.

ВАЖНО!

Развитие курортной сферы на Ставрополье - в числе приоритетных направлений для краевых властей. Во многом успехам в этой отрасли способствует реализация государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс».

В регионе есть все для комфортного отдыха, даже горячие ванны под открытым небом. Фото: Елизавета РОМАНКОВА

Сегодня в каждом санатории КМВ разработаны и применяются специальные комплексы процедур для тех, кому нужно восстановиться после коронавируса. Отдыхающим в здравницах предлагают уникальный способ реабилитации - по технологии оздоровления, которая производится с помощью подогретой гелиокислородной смеси.

Вся туристская инфраструктура края, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, полностью возобновила свою деятельность: открыты парки, терренкуры, бюветы минеральной воды. При этом в регионе принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты здоровья жителей и гостей края.

Цены в высокий сезон-2021 на услуги отдыха и оздоровления на Ставрополье остались прежними. Согласно рейтингам регионов и курортов с наиболее доступными ценами для отдыха и лечения в санаториях именно в здравницах края наиболее финансово доступный отдых этим летом.

И, напомним, приобрести тур и оплатить проживание с кешбэком можно до 15 июня, а отправиться в поездку - по 30 июня.