Академик Виктор Малеев: Миллионы людей страдают от «невидимого» голода и четверть населения Земли имеют лишний вес

Кроме явного есть «невидимый» голод — когда в питании отсутствуют отдельные компоненты, прежде всего витамины и минеральные вещества. Фото: Shutterstock

Питание играет огромную роль в распространении инфекций. И речь идет не только о поедании копченых летучих мышей, панголинов и блюд из свежей утиной крови (все это реальные примеры из жизни — см. ниже). Уже известно, например, что у любителей ежедневно налегать на мясо в клетках организма накапливается определенное вещество (сиаловая кислота), которое «любят» некоторые виды бактерий — возбудителей кишечных инфекций. Такие микробы избирательно поражают людей, накопивших запасы сиаловой кислоты, рассказал академик РАН Виктор Малеев. Виктор Васильевич — один из самых известных в мире инфекционистов, эпидемиологов, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он работал в очагах многих опасных инфекций, от холеры и чумы до атипичной пневмонии и лихорадки Эбола. На XIII ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского, который прошел на этой неделе в Москве, академик Малеев выступил с докладом о том, как наши пищевые привычки влияют на возникновение вспышек и тяжесть тех или иных болезней.

ЧЕГО ЧАЩЕ ВСЕГО НЕ ХВАТАЕТ СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ

- Сегодня на Земле голодает примерно полмиллиарда взрослых и ежегодно от недоедания умирает полтора миллиона детей. 45% смертей среди детей до 5 лет в мире связаны с мальнутрицией (неполноценным питанием), - говорит Виктор Малеев. - 20 млн младенцев рождаются с недостаточным весом. Истощенные новорожденные чаще умирают из-за инфекций.

Кроме явного есть «невидимый» голод — когда в питании отсутствуют отдельные компоненты, прежде всего витамины и минеральные вещества. Особенно актуален дефицит железа, это самая распространенная форма недоедания на планете, затрагивающая около 2 млн людей, рассказал академик. Из-за нехватки железа в организме десятки тысяч женщин умирают во время беременности и родов. А выжившие дети получают серьезные проблемы со здоровьем. После железа среди лидеров дефицита витамин А (его нехватка повышает восприимчивость к болезням) и йод. Недостаток последнего у беременных наиболее часто становится причиной умственной отсталости рожденных детей, пояснил Малеев.

Исследования показывают, что нехватка питательных веществ повышает риск пневмоний, а также приводит к гипоксемии (снижению уровня кислорода в крови, в первую очередь при дефиците железа).

Сегодня на Земле голодает примерно полмиллиарда взрослых и ежегодно от недоедания умирает полтора миллиона детей. Фото: Shutterstock

ПЕРЕЕДАНИЕ И ОЖИРЕНИЕ

Однако чаще, чем от голода, современные люди страдают от переедания, продолжает академик.

- По последним данным около 2 млрд человек из живущих на Земле почти 8-ми млрд имеют лишний вес. Из них более чем у 600 млн — клиническое ожирение, то есть настоящее заболевание.

При этом доказано, что избыточный вес серьезно влияет на тяжесть инфекционных болезней. Так, у людей с индексом массы тела более 30-ти намного чаще развиваются опасные осложнения при гриппе. Недавние исследования показали, что то же самое происходит и при ковиде, отметил Виктор Малеев. В частности, обнаружилось, что в возрасте 35-45 лет при лишнем весе смертность от коронавируса вырастает в 6 раз. А у еще более молодых летальность в 12 раз выше, чем у их ровесников без ожирения. В целом смертельные исходы от ковида у больных с большим избыточным весом встречаются на 45% чаще.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Сегодня избыточную массу тела имеет каждый четвертый житель Земли.

- По прогнозам к 2025 году от ожирения будут страдать 50% женщин и 40% мужчин.

- Континент, где живет больше всего полных людей — Северная Америка (США+Канада): 60%.

- На втором месте Россия: около 50%.

- В Европе в среднем 44% населения с лишним весом.

- В Австралии — 39%.

- В Азии — 27%.

- В Латинской Америке — 24%.

- В Африке — 19%.

(По данным ВОЗ, представленным в докладе В.В.Малеева).

Чаще, чем от голода, современные люди страдают от переедания Фото: Shutterstock

В ПРИРОСТЕ КИЛОГРАММОВ ВИНОВАТЫ… АНТИБИОТИКИ

Отнюдь не всегда лишние килограммы возникают из-за банального переедания, признает академик Малеев. Одной из причин развития ожирения ученые считают злоупотребление антибиотиками. Дело в том, что наряду с болезнетворными они убивают и полезные бактерии в нашем кишечнике. А последние нужны, в том числе, чтобы перерабатывать пищу и выводить ее из организма, не давая откладываться в виде жира на боках.

Казалось бы: даже глотая антибиотики при каждом чихе, все равно люди принимают их эпизодически, уж точно не каждый день. Однако проблема в том, что огромное количество этих лекарств используется в животноводстве. И попадает к нам в организм прежде всего с мясом, рассказал Виктор Малеев.

- По последним данным примерно у 20% лиц, которые никогда не принимали антибактериальные препараты, развиваются заболевания, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями. Так происходит потому, что люди употребляли продукты с большим содержанием этих препаратов, - поясняет Виктор Васильевич.

В ТЕМУ

Топ-стран лидеров по содержанию антибиотиков в продукции животноводства

- Индия

- Китай

- Турция

- Иран

- Кипр

Если говорить о производстве мяса, то на первом месте среди применяемых антибиотиков — тетрациклины, поясняет Виктор Малеев.

На первом месте среди применяемых в мясе антибиотиков — тетрациклины, Фото: Shutterstock

ЛОВИСЬ РЫБКА ДИКАЯ, А НЕ ВЫРАЩЕННАЯ

Мясу есть отличная белковая замена. Всего 150 граммов рыбы обеспечивают до 60% суточной потребности организма взрослого человека в протеине, радует академик.

- Однако беда в том, что все больше рыбы выращивают в аквакультуре: сейчас ее уже примерно 47%, и только 53% приходится на долю выловленной дикой, - рассказывает эксперт. - В судках, где разводят «домашнюю» рыбу, накапливаются экскременты, которые не удаляются. Происходит загрязнение органическими элементами. Идет гниение. Когда я был в Норвегии и рассказывал там о птичьем гриппе, врачи пожаловались, что для них проблема - рыбий грипп. В условиях аквакультуры происходит массовая гибель рыбы.

А чтобы снизить ее падеж применяют что? Правильно, те же противомикробные препараты, антибиотики.

Конечно, нельзя исключить, что есть очень добросовестные фермеры-рыбоводы, которые вкладывают огромные силы и средства, чтобы выращивать здоровую рыбу, не злоупотребляя лекарствами. Однако в этом случае речь идет точно не о массовом продукте, попадающем на прилавки супермаркетов по доступным ценам, разводят руками специалисты.

КСТАТИ

Минус выращенной в аквахозяйствах рыбы еще и в том, что она питается комбикормами, а не планктоном, как дикие особи, поясняют эксперты. Из-за этого искусственно выращенная рыба зачастую содержит существенно меньше ценных Омега-3 кислот.

ДНЕВНИКИ ЭПИДЕМИОЛОГА

От утиной крови до копченых мышей

- Во Вьетнаме мне приходилось наблюдать, как местные жители часто употребляют утиную кровь, в том числе холодную, замороженную, - вспоминает академик Малеев. - А в Африке я видел копченых летучих мышей. Их продажа распространена и в Индонезии.

Мясо диких животных нередко преподносит неприятные сюрпризы. Так, с употреблением в пищу циветт (зверек, похожий на куницу) связывают возникновение атипичной пневмонии, возбудителем которой был «старший брат» нынешнего коронавируса. Сам COVID-19 появился по одной из наиболее признанных гипотез из-за слишком близкого (предположительно, через пищу) контакта то ли с летучими мышами, то ли с панголинами. Эпидемия лихорадки Эбола в 2013-2016 гг., которая охватила три африканские страны и поразила около 28 тысяч человек, была вызвана поеданием мяса летучих мышей и, возможно, обезьян, рассказал Виктор Малеев.