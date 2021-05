С аневризмой или без: растопырив пальцы, человек может узнать, не грозит ли ему внезапная смерть

Тест на аневризму проще простого.

Аневризма аорты – эдакий пузырь, раздувшийся на одном из самых крупных кровеносных сосудов, видимых симптомов не выказывает. Ничем особенно не беспокоит. Пока не лопнет. Исход – летальный, смерть – почти мгновенная и внезапная. Так в 2019 году погиб известный журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко. А знал бы, что он в группе риска, может быть сходил бы на обследование, сделал бы операцию, остался бы жив и продолжил бы работать главным редактором радиостанции «Говорит Москва», которая без него осиротела.

У рискующих заполучить аневризму аорты пальцы и в самом деле гнутся сверхъестественным образом.

Как уверяют американские медики, опубликовавшие на днях научную статью в журнале American Journal of Cardiology, заранее выявить тех, кто уже обзавелся аневризмой или собирается это сделать, все-таки можно. Легко и быстро. С помощью простейшего теста.

Тест такой: растопырьте пальцы ладони, вытянув руку вперед так, будто бы надо кого-то остановить. Дальше надо загнуть большой палец внутрь. Если прижавшись к ладони, он дотягивается примерно до её середины или чуть дальше, беспокоиться не о чем. Но если заходит за край, бойтесь. Есть риск, что с аортой не всё хорошо. Человеку, владеющему таким «акробатическим трюком», наверняка потребуется наблюдение кардиолога. И курить придется бросить – курение, как принято считать, увеличивает риск появления аневризмы. Хотя её природа до конца непонятна.

Неясно пока и другое - каким образом ладонь и большой палец могут о чем-то свидетельствовать. Есть лишь гипотеза, что большой палец становится излишне подвижным из-за слабости его сустава. А это, в свою очередь, признак заболевания соединительной ткани, развивающегося во всем теле, включая аорту.

Медики, которыми руководил Джон Элефтериадес (Dr John A. Elefteriades) – директор Института аорты при госпитале Йельского университета (Yale University Aortic Institute at Yale New Haven Hospital in Connecticut), провели тысячи тестов. И убедились в их работоспособности.

Подготавливая отчетную научную статью, её авторы, в числе которых был и наш соотечественник Булат Зиганшин из Казанского государственного медицинского университета (кафедра кардиоваскулярно и эндоваскулярной хирургии), привлекли к дополнительным исследованиям еще 304 пациента. Всем требовались операции на сердце. Этим медики и воспользовались - перед хирургическим вмешательством проводили тесты «ладонь и палец», а во время операции оценивали состояние аорты.

Кстати, разрывы аорты занимает 13 место в мире, как причина смерти. Разрывы аорты погубили Альберта Эйнштейна, президента Франции Шарля де Голля, артиста Андрея Миронова.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО «ОБЪЯСНИТЬ НА ПАЛЬЦАХ»

Вам, курильщики

Британские медики из Центра по исследованию рака (Cancer Research UK) рассказали о тесте, который позволяет выявить рак легких – как минимум, предрасположенность к нему. Из их опыта следует: среди тех, кто демонстрировал положительный результат теста, как легких на ходили у 35 процентов обследованных таким образом.

Тест на рак легких: с просветом между фалангами можно особенно не беспокоиться.

Нужно сложить тыльными сторонами фаланги указательных пальцев – так, чтобы они уперлись друг в дружку. Если между ними образуется зазор, угрозы нет. Но если вместо него, появляется расходящаяся щель между ногтями, онкологи настоятельно рекомендуют обратиться к ним.

У склонных к образованию опухоли в легких верхние части ногтей размягчаются, кожа рядом с ними начинает блестеть, последняя фаланга утолщается, вся ногтевая пластина изгибается.

Тест пройден: всё нормально.

На какую сторону «крыша съехала»

Молва приписывает разработку этого теста Роджеру Уолкотту Сперри (Roger Wolcott Sperry -

1913—1994) – лауреату Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1981 год. Её присудили ученому «за открытия, касающиеся функциональной специализации полушарий головного мозга». Сперри разобрался, какое из полушарий доминирует и на каких операциях сосредотачивается. Из этого следует, что поведение человека во многом зависит от того, какая часть его мозга более активна.

Якобы рассуждения Нобелевского лауреата подводили вот к чему: если, переплетая пальцы, человек, не задумываясь, кладет большой палец правой руки поверх левого, то левое полушарие у него более активно и указывает на склонность к аналитическому мышлению. Решения таких людей, как правило, взвешенные. Это про них говорят: «семь раз отмерят, один раз отрежут».

Левый палец, оказавшийся поверх правого, указывает на повышенную активность в правом полушарии. Настраивает на эмоциональное поведение. Способствует развитию интуиции, заставляет сопереживать окружающим. Окружающие к эмоциональным тянутся, считают из обаятельными.

Сплетение рук соответствует характеру человека. Нобелевский лауреат вроде бы выяснил.

Кто-то, переплетая руки, вытягивают большие пальцы параллельно друг другу. У таких оба полушария мозга проявляют примерно равную активность. А это, якобы, формирует стремление к совершенству – и собственному, и окружающего мира. Среди «параллельных» много лидеров.