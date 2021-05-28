Американка обвинила гинеколога в «медицинском изнасиловании», узнав, что он является отцом ее ребенка

Спустя 36 лет выяснилось, что отцом ребенка является тот самый доктор, который проводил процедуру Фото: Shutterstock

В 1983 году жительница американского штата Нью-Джерси прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и родила дочь. Спустя 36 лет выяснилось, что отцом ребенка является тот самый доктор, который проводил процедуру.

Женщина рассказала, что придя на ЭКО, выразила желание, чтобы отцом ребенка стал анонимный донор спермы. Также она вспомнила, что доктор поинтересовался, нет ли у нее возражений против того, чтобы отцом ребенка был еврей. А после процедуры попросил выписать счет донору на $100.

Спустя положенное время у женщины родилась здоровая дочь, которая через 36 лет с помощью генетической экспертизы выяснила, что ее отцом является тот самый доктор Гринберг, который проводил ее матери процедуру.

Пострадавшая утверждает, что новое знание причинило ей «нестерпимую эмоциональную боль» и стало источником постоянных тревог. Она обвинила врача в «медицинском изнасиловании» и теперь намерена через суд добиваться от Гринберга, проживающего ныне во Флориде, компенсации за «отвратительный, неэтичный и незаконный поступок».