Компания «Авивир»: новейшие решения для борьбы с пандемией

В период коронавирусной пандемии большую роль играют предприятия, внедряющие инновации в медицине и фармацевтике. Одной из передовых в России в этом отношении является компания «Авивир», которая в начале пандемии, в апреле 2020 года, первой вывела на российский рынок ПЦР-тест иностранного производителя, в мае того же года –первый высокоточный экспресс-тест на антитела, а уже в июле – первый антигенный тест. Сейчас в портфеле компании представлено уже более 15 эксклюзивных решений, каждое из которых доказало свою эффективность. За короткий период компании удалось вывести на российский рынок самую широкую линейку антигенных тестов как российского, так и зарубежного производителя.

Уже более полугода в России продолжается кампания по вакцинации, и вопрос эффективности вакцины продолжает быть одним из наиболее острых. Для решения данной проблемы в марте 2021 года компания «Авивир» совместно с резидентом «Сколково», компанией «Рапид БИО», разработала и зарегистрировала первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации, который позволяет за 15 минут определить, сформировался ли устойчивый иммунитет от COVID-19.

В компании отмечают, что данный тест используется как перед вакцинацией, чтобы проверить наличие или отсутствие антител, так и после нее – для определения наличия антител по ее итогам.

Оперативное внедрение экспресс-тестирования на российский рынок стало одним из главных способов борьбы с распространением эпидемии. В то же время непрекращающаяся работа компаний по разработке инновационных решений позволяет рассчитывать на окончательную победу над пандемией в ближайшее время.