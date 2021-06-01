Анекдоты: В семье генерала все служили в армии, кроме бабушки. Бабушка служила на флоте

В новогоднюю ночь тест на трезвость не прошли 7 автолюбителей, а 177 прошли, но дорого.
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Уважаемая Оксана Ивановна, потерявшая свой паспорт в районе ул. Горького. От всей души поздравляем вас с назначением на должность генерального директора и главного бухгалтера с правом подписи в 43 компаниях!
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Зачем платить психотерапевту, если можно придумать его и разговаривать совершенно бесплатно.
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Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.
* * *
- Барышня, а сколько вам лет?
Кокетливо:
- Мне ближе к тридцати, чем к двадцати пяти.
- А точнее?
- Пятьдесят пять.
* * *
В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю: хочет - борщ варит, хочет - посуду моет.
* * *
- А почему вы с ней расстались-то?
- Да, блин, она два месяца ныла на тему «ты меня не любишь».
- И что?
- Убедила...
* * *
После утренней пробежки появляется чувство, что ничего хуже с тобой сегодня уже произойти не может. Думаю, в этом смысл.
* * *
Хорошо моряку - в порту его ждет девушка!
Хорошо дальнобойщику - девушка ждет его на стоянке!
Хорошо проводнику - девушка ждет на вокзале!
И только девушке плохо: то в порт, то на стоянку, то на вокзал...
* * *
- А у вас Дед Мороз настоящий?
- А чего ты спрашиваешь?
- Да он какой-то трезвый.
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- Вы лишились работы из-за пандемии? Значит, вам срочно нужно получить пособие по безработице.
- А сумма какая?
- При чем тут деньги, это брошюра такая.
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Объявление:
«Прапорщик в отставке ищет мягкую, сговорчивую женщину, умеющую ходить строевым шагом. Остальное не важно».
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В России хотят запретить шутку о том, что в России хотят запретить всё.
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Искусственный интеллект уже нельзя победить, но еще можно перепить.