Анекдоты: В семье генерала все служили в армии, кроме бабушки. Бабушка служила на флоте

В новогоднюю ночь тест на трезвость не прошли 7 автолюбителей, а 177 прошли, но дорого.

* * *

Уважаемая Оксана Ивановна, потерявшая свой паспорт в районе ул. Горького. От всей души поздравляем вас с назначением на должность генерального директора и главного бухгалтера с правом подписи в 43 компаниях!

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Зачем платить психотерапевту, если можно придумать его и разговаривать совершенно бесплатно.

* * *

Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

* * *

- Барышня, а сколько вам лет?

Кокетливо:

- Мне ближе к тридцати, чем к двадцати пяти.

- А точнее?

- Пятьдесят пять.

* * *

В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю: хочет - борщ варит, хочет - посуду моет.

* * *

- А почему вы с ней расстались-то?

- Да, блин, она два месяца ныла на тему «ты меня не любишь».

- И что?

- Убедила...

* * *

После утренней пробежки появляется чувство, что ничего хуже с тобой сегодня уже произойти не может. Думаю, в этом смысл.

* * *

Хорошо моряку - в порту его ждет девушка!

Хорошо дальнобойщику - девушка ждет его на стоянке!

Хорошо проводнику - девушка ждет на вокзале!

И только девушке плохо: то в порт, то на стоянку, то на вокзал...

* * *

- А у вас Дед Мороз настоящий?

- А чего ты спрашиваешь?

- Да он какой-то трезвый.

* * *

- Вы лишились работы из-за пандемии? Значит, вам срочно нужно получить пособие по безработице.

- А сумма какая?

- При чем тут деньги, это брошюра такая.

* * *

Объявление:

«Прапорщик в отставке ищет мягкую, сговорчивую женщину, умеющую ходить строевым шагом. Остальное не важно».

* * *

В России хотят запретить шутку о том, что в России хотят запретить всё.

* * *

Искусственный интеллект уже нельзя победить, но еще можно перепить.