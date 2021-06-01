В Москве состоялась презентация кроссовера Hyundai Tucson нового поколения

Накануне, 31 мая, в Москве состоялась презентация городского кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения. Мероприятие прошло сразу в офлайн и онлайн режиме.

Торжественная программа состоялась в московском Мультимедиа Арт Музее (МАММ). А наблюдать за ней можно было на YouTube-канале Hyundai Russia. В рамках презентации компания «Хендэ Мотор СНГ» официально представила новинку на российском рынке, перечислила доступные комплектации и объявила цены.

В праздничном мероприятии приняли участие основатель и директор МАММ Ольга Свиблова и известный российский техноблогер Wylsacom – Валентина Петухова. Эксперты обсудили новинку и выразили свое восхищение необычным дизайном кроссовера.

«Как человек искусства, могу смело назвать новую модель Hyundai Tucson настоящим арт-объектом. Фантастический дизайн, который складывается из множества интересных элементов, выдержанных в единой стилистике, формируют образ динамичного, мощного, но одновременно чувственного кроссовера. Внутри автомобиля – своеобразный «умный» дом, дающий возможность обладать будущим, которое становится настоящим», – отметила Ольга Свиблова.

В свою очередь Валентина Петухова отметила идеальное сочетание практичности и технологичности в новой модели.

«Это идеальная находка для тех, кто интересуется новейшими технологиями», – заявила техноблогер.

Во время торжественного мероприятия посетители также получили возможность посетить уникальную экскурсию по музею МАММ вместе с его знаменитым директором-основателем Ольгой Свибловой, а также вживую познакомиться с главным экспонатом вечера - с кроссовером Hyundai Tucson, его новыми функциями и возможностями, автомобиля, включая дебютировавшие в России телематические сервисы Hyundai Bluelink.

«Запуск нового кроссовера Tucson – поистине знаковое событие для нашего бренда. Футуристичный облик модели символизирует вектор дальнейшей эволюции дизайна Hyundai. Ведущие в классе инновационные решения и передовые «подключенные» технологии идеально подойдут автолюбителям, которые идут в ногу со временем и активно внедряют современные гаджеты в повседневную жизнь», – заявил управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения

Tucson – мировой бестселлер Hyundai и яркое воплощение стратегии компании в сфере прогрессивного дизайна и инноваций. Кроме того кузов новинки стал больше и шире, чем у предшественника. Длинный капот, короткие свесы и удлиненная колесная база формируют профиль автомобиля в стиле купе.

На российском рынке модель будет доступна в четырех комплектациях на выбор – Classic, Family, Lifestyle и Prestige, а также в специальной версии Visioner.

Кроссовер предлагается с бензиновым двигателем Smartstream G2,0 (149,6 л.с.) в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также с бензиновым агрегатом Smartstream G2,5 GDi (190 л.с.), который сочетается с 8-ступенчатой АКП. В комплектациях Lifestyle, Prestige и в исполнении Visioner автомобиль может оснащаться дизельным мотором Smartstream D2,0 (186 л.с.) вместе с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Новый Tucson – первая модель бренда на российском рынке с телематическими сервисами Hyundai Bluelink, открывающей множество опций взаимодействия с автомобилем. Дистанционный запуск двигателя, подогрев салона, сидений или стекол - эти и многие другие функции теперь можно подключать прямо со смартфона. Также в мобильном приложении можно найти интересующую точку маршрута и передать ее напрямую в бортовую навигационную систему.

Новый автомобиль будет стоить по цене от 1 миллиона 869 тысяч рублей до 2 миллионов 769 тысяч рублей, спецверсия Visioner обойдется в сумму до 2 миллионв 999 тысяч рублей. Visioner отличается от остальных комплектаций не только дополнительным набором опций, но и эксклюзивными дизайнерскими решениями.

Автомобили доступны на российском рынке в восьми цветах кузова: White Cream, Shimmering Silver, Titan Gray, Crimson Red, Deep Sea, Silky Bronze, Amazon Gray и Phantom Black.