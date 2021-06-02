Анекдоты: По результатам социологического опроса, самым популярным печатным изданием среди народа являются деньги

- Дед у меня здоровый был - подковы гнул, гвозди в узел закручивал, веники ломал... В общем, вредил как мог нашему колхозу.
* * *
После планового посещения педиатра в карточке ребенка была сделана следующая запись: «Слова «папа» и «мама» говорит плохо, при падении уверенно матерится».
* * *
Мой бывший муж решил жениться на молоденькой девочке. Выйду замуж за ее отца, стану этому придурку тещей!
* * *
Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормозы.
* * *
Мои ровесники в детстве мечтали стать космонавтами, а я - об огромном конструкторе лего. Вчера я его купил на свое сорокалетие! А они так и остались неудачниками.
* * *
Эффект плацебо в медицине - это когда тебе озвучивают стоимость лечения и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.
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Психолог отличается от обычного человека не количеством тараканов в голове, а тем, что он знает каждого из своих тараканов по имени.
* * *
Сидят мужик и кот на кухне, мужик грустно выпивает и вздыхает:
- Эх, жена моя вчера тройню родила.
- Не переживай, - отвечает кот, - раздашь.
* * *
Прихожу домой, смотрю, столько работы! Диван нележаный, телевизор несмотренный, интернет несиженый!
* * *
На фабрике по производству пряников у руководства нет других методов воздействия на сотрудников, кроме кнута.
* * *
Все давали Люсе разные советы. А надо было дать подзатыльник и сказать: «Ты что, дура, что ли?!»
* * *
Парень с девушкой в кафе.
Девушка:
- Я буду карпаччо, роллы с черной икрой, лобстеры и мартини с соком.
Парень:
- Ничего себе ты разбогатела, а я буду кофе!
* * *
- В полнолуние надо показать денежку луне и сказать: «Месяц, дружочек, наполни кошелечек!»
- Министр финансов, у вас есть еще другие предложения?
* * *
Толстый продавец лифчиков ненавидит фразу: «Ну приблизительно как у вас».