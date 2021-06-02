Анекдоты: По результатам социологического опроса, самым популярным печатным изданием среди народа являются деньги

- Дед у меня здоровый был - подковы гнул, гвозди в узел закручивал, веники ломал... В общем, вредил как мог нашему колхозу.

* * *

После планового посещения педиатра в карточке ребенка была сделана следующая запись: «Слова «папа» и «мама» говорит плохо, при падении уверенно матерится».

* * *

Мой бывший муж решил жениться на молоденькой девочке. Выйду замуж за ее отца, стану этому придурку тещей!

* * *

Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормозы.

* * *

Мои ровесники в детстве мечтали стать космонавтами, а я - об огромном конструкторе лего. Вчера я его купил на свое сорокалетие! А они так и остались неудачниками.

* * *

Эффект плацебо в медицине - это когда тебе озвучивают стоимость лечения и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

* * *

Психолог отличается от обычного человека не количеством тараканов в голове, а тем, что он знает каждого из своих тараканов по имени.

* * *

Сидят мужик и кот на кухне, мужик грустно выпивает и вздыхает:

- Эх, жена моя вчера тройню родила.

- Не переживай, - отвечает кот, - раздашь.

* * *

Прихожу домой, смотрю, столько работы! Диван нележаный, телевизор несмотренный, интернет несиженый!

* * *

На фабрике по производству пряников у руководства нет других методов воздействия на сотрудников, кроме кнута.

* * *

Все давали Люсе разные советы. А надо было дать подзатыльник и сказать: «Ты что, дура, что ли?!»

* * *

Парень с девушкой в кафе.

Девушка:

- Я буду карпаччо, роллы с черной икрой, лобстеры и мартини с соком.

Парень:

- Ничего себе ты разбогатела, а я буду кофе!

* * *

- В полнолуние надо показать денежку луне и сказать: «Месяц, дружочек, наполни кошелечек!»

- Министр финансов, у вас есть еще другие предложения?

* * *

Толстый продавец лифчиков ненавидит фразу: «Ну приблизительно как у вас».