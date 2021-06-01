Иосиф Райхельгауз: Жириновский может считать детство не до 30 — до 90 лет

За комментариями kp.ru обратилась к художественному руководителю театра "Школа современной пьесы", народному артисту России Иосифу Райхельгаузу Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Широкий отклик получило заявление лидера ЛДПР и одного из самых оригинальных политиков страны Владимира Жириновского о том, что возраст детства в нашей стране — это вовсе не 14, 16 и даже не 18 лет, а детство может длиться лет эдак до 30.

За комментариями kp.ru обратилась к художественному руководителю театра "Школа современной пьесы", народному артисту России Иосифу Райхельгаузу, чье детство прошло в Одессе..

- Знакомый вам политик Жириновский в День защиты детей предложил возраст детства «повысить» до 30 лет...

- Я хорошо знаю Владимира Вольфовича. Он пару раз даже играл на сцене нашего театра. Я сталкивался с ним в телевизионных шоу, и поединки у нас там были. В широком смысле слова, я считаю, что есть люди, которые сохраняют элементы детства, элементы такого восприятия мира, удивления и элементы даже безнаказанности детской — детям ведь многое прощается. И подобные люди до глубокой старости живут вот так, с «продленным детством».

- То есть главный либерал-демократ сам в душе ребенок?

- Жириновский может считать детство не до 30, а до 90 лет.

- А вы?

- Когда-то великий режиссер, гениальный Анатолий Эфрос у каждого из нас, учеников, определял характер, психологию. Определяя меня, он сказал, что Иосиф Райхельгауз — это такой наивный нахал.

- Это как?

- Он идеально точно определил. Я верю любой ерунде, проявляя иногда наивность, при этом я невероятной пробивной силы. Буду проходить все стены и преграды, чтобы театр, которым я руководил, нормально жил. Чтобы моим артистам давали некие блага. Чтобы мы поехали на замечательные гастроли.

- Детство для вас закончилось...

-...Лет в 14-15. Когда я в родной Одессе по настоянию своего замечательного отца пошел электрогазосварщиком на автобазу №4 Одесского совнархоза. В моей книжке трудовой написано «ученик электрогазосварщика».

- Вы школу бросили?

- Нет, окончил 8 классов и стал учиться в вечерней школе рабочей молодежи, а днем работал. Так вот она, эта первая запись в трудовой не менее важна и ценна для меня, чем то, что я народный артист, профессор и руководитель театра.

- Что в 14 лет вы стали понимать?

- Стал понимать, что такое заработать зарплату, что такое вовремя придти на работу. Что такое отвечать за свою жизнь. В это же время в 14 лет в одесской газете «Комсомольска искра» на мове был напечатан мой первый рассказик.

- На украинском языке?

- Да. Про гонорар не помню, главное, я увидел подпись «Иосиф Райхельгауз. «Яблоко». Помню этот рассказ до сих пор. Он даже вошел в мои книжки какие-то. До сих пор жив редактор одесской молодежки, который это напечатал - Евгений Голубовский. Я ему шлю свою благодарность и восторг. Он фантастически знает русскую литературу. И на фоне борьбы в Украине с русским языком он остается одним из пропагандистов и знатоков великого и могучего.

Так вот в тот момент, наверное, я стал понимать, что умею сваривать детали огромные лопнувших грузовиков и при том могу и рассказик написать. Это взросление.