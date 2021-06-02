Поезд стратегического назначения, девушка-огонь и гости из Африки: как делегация Сибири откроет свою экспозицию на ПМЭФ

На площадке Питерского международного экономического форума установлен общий стенд сибирских регионов. Фото: Пресс-служба Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Патриотические песни, редкий музыкальный инструмент, дефиле в национальных костюмах и угощения для гостей. Все это - в сценарии открытия одного из стендов на Петербургском международном экономическом форуме. Хоть программа и задумана сюрпризом для зрителей, но некоторые подробности организаторы приоткрыли для «Комсомолки». Организаторы - это Исполком Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

Итак, рассказываем о самых интересных деталях церемонии.

Внутри поезд оборудован для выступлений и подписания соглашений. Фото: Пресс-служба Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

ГОСТЕЙ ПРИГЛАСЯТ НА ПОЕЗД

Организаторы давно вынашивали идею приехать на такой форум единой командой сибирских регионов. Воплотили: стенд на ПМЭФ будет общий - от 10 субъектов. Название символичное: «Большая Сибирь».

- Мы решили представить участникам форума огромную территорию Сибири с ее богатой природой, научным и техническим потенциалом, с ее людьми. Для будущих деловых партнеров мы сформировали общий инвестиционный портфель Сибири. 208 инвестпроектов на 16,4 триллиона рублей, 117 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, - рассказал «КП» - Новосибирск» председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

У самого стенда нестандартный дизайн: он стилизован под огромный поезд. И в этом заложен особый смысл: Сибирь мчится вперед в своем научном и техническом развитии. Вместе с этим поезд говорит о том, что делегация приехала издалека, а теперь приглашает будущих партнеров: «Ждем и вас в радушной и гостеприимной Сибири. Добро пожаловать в вагон!»

В вагоне, кстати, и будет проходить подписание соглашений с инвесторами.

Гостям представят дефиле стихий. Фото: Предоставлено Хакасским народным театром моды «Алтыр».

ДЕВУШКА-ОГОНЬ И ДЕВУШКА-КАМЕНЬ

Открывать «Большую Сибирь» будут громко. Сигналом послужит голос заслуженного артиста республик Алтай и Хакасия Артура Марлужокова. Песня, которая зазвучит в павильоне, называется тоже символично: «Моя Родина - Сибирь». Организаторы экспозиции признаются, что, услышав вокал этого исполнителя, не сомневались: он идеален для открытия стенда.

Культурная программа «Большой Сибири» будет переплетаться с приветствиями и делегатов-сибиряков, и почетных гостей экспозиции. Зрелищная программа - это тоже часть презентации. Очередной номер - дефиле Хакасского народного театра моды «Алтыр» под мелодию чатхана - национального инструмента, способного издавать завораживающие звуки. Перед гостями выступят пять моделей, олицетворяющих пять стихий: землю, воздух, камень, огонь и воду. Это очередная визитная карточка Сибири, говорящая о том, что представленные регионы обладают богатейшим запасом природных ресурсов.

«Большая Сибирь» - бренд, который, несомненно, заинтересует инвесторов. Фото: Пресс-служба Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

ОТ КИТАЯ ДО АФРИКИ

Кстати, о природе. Открытие стенда должно плавно перетечь в подписание меморандума «Чистый воздух». Название дублирует одну из программ, по которым работает «Сибирское соглашение». Документ, который предстоит скрепить подписями руководителям сибирских регионов и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой, должен придать новый статус экологической работе ассоциации.

В этот же день на экспозиции пройдут два международных мероприятия: телемост «Китай - Сибирь» и презентация экспортных ресурсов для полномочных и чрезвычайных послов государств Африки. Оба события должны открыть путь новым контрактам и большому экономическому сотрудничеству.