Российская Арктика – территория спорта и туризма

Спорткомплекс «Айка» - лучший во всей Арктике. Автор фото: Марина ПЕШКОВА

Люди Севера всегда вызывали у меня восхищение. Выносливые, сильные духом. Далеко не каждый человек сможет жить и полноценно работать в таком суровом климате, где зима длится девять месяцев, а календарный год чередует полярный день и полярную ночь. Удивительно, что при такой тяжелой жизни они весьма доброжелательны и радушны. Не зря говорят, чем больше человеку дается испытаний, тем добрее он становится. Впрочем, оставим лирику, займемся спортом.

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Спорт – это то, что делает человека еще выносливее. А в государственном масштабе один из ключевых драйверов комплексного развития территории. В данном случае – арктической территории. Именно об этом шла речь на прошедшем в Норильске совещании с участием помощника Президента России Игорем Левитиным, министром спорта Олегом Матыциным, губернатором Красноярского края Александром Уссом, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, который присутствовал виртуально, президентом Российской федерации керлинга Дмитрием Свищевым, вице-президентом по федеральным и региональным программам горно-металлургической компании «Норникель» Андреем Грачевым и др.

Арктическая зона – необъятная территория возможностей, по оценкам экспертов. Российская Арктика – это 9 млн квадратных км! Здесь проживает два процента всего населения страны. Много это или мало? Не суть.

«Норникель» поддерживает различные соревнования в регионе и проводит корпоративные состязания. Автор фото: Марина ПЕШКОВА

- Важны качество и уровень их жизни, - подчеркнул президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев.

Дабы повысить пресловутый уровень, необходимо использовать огромный потенциал этого региона. И это уже глобальная государственная задача.

- С 2021 году Россия председательствует в Арктическом международном Совете, - отметил помощник Президента РФ Игорь Левитин. – Среди блоков взаимодействия стран-участников нет блока спорта и туризма. И Россия намерена предложить Совету создать такой блок, чтобы развивать Арктику по всем направлениям. Сегодня был первый межведомственный разговор, что такое арктический спорт и туризм. Мы увидели те программы, которые делаются на международном уровне, что есть спорт в международном плане в Арктике и туризм. Мы договорились, что нужна более тесная координация как на международном уровне, так и в России. У нас 9 субъектов Российской Федерации относятся к Арктической зоне, и каждый субъект проводит свои спортивные игры, но у нас нет единого такого календаря, где бы мы могли проводить единые, скажем, всероссийские арктические игры.

Кстати, по словам участников совещания, такой диалог между ведомствами станет регулярным и на следующий год пройдет уже в другом городе Арктического пояса РФ.

Детскому спорту компания уделяет особое внимание. Автор фото: Марина ПЕШКОВА

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Диванные скептики пожмут плечами – мол, зачем это нужно. Однако людям, стремящимся познать свою страну (а таковых, поверьте, больше, чем критиканов), будет интересно попасть на Таймыр, чтобы увидеть его самобытность. Уже сегодня это направление настолько популярно, что туры по Енисею на теплоходах раскуплены на все лето. Но с развитием спорта и туризма в Арктику поедет еще больше людей.

- Удаленность арктических территорий – это не недостаток, - считает губернатор Красноярского края Александр Усс, - а преимущество, которое будет привлекать сюда все больше людей.

И все же - чего не хватает для развития туризма и спорта на Таймыре?

- Транспортной инфраструктуры, - подчеркнул Игорь Левитин. – В том числе и авиационной. Социального и городского благоустройства.

К слову сказать, «Норникель» вкладывает огромные средства для реального улучшения жизни людей. За последнее время в регионе появилось множество объектов спортивной направленности. В частности, спорт-холл «Айка», который был построен в кратчайшие сроки и уже стал спортивной доминантой столицы Заполярья.

Совещание по развитию спорта и туризма в Арктике возглавил помощник Президента РФ Игорь Левитин. Автор фото: Марина ПЕШКОВА

СПОРТ В АРКТИКЕ – ЭТО ВАЖНО

Благодаря инвестициям компании в Дудинке была построена ледовая арена, на которой уже пятый год подряд проходит турнир по керлингу – WCT Arctic Cup.

- Развитие спорта и культуры в регионах арктической зоны - это важно, - уверен министр спорта РФ Олег Матыцин. – Это усиливает роль России в мировом сообществе. На соревнованиях по керлингу мы видим, что нет никаких противоречий между странами.

Действительно, за звание лучших в Дудинке сейчас борются участники из Эстонии, Швеции, Венгрии, Италии, Швейцарии и России. Атмосфера спортивно-доброжелательная и открытая. К слову, международный турнир по керлингу проходит по инициативе Федерации керлинга и при поддержке «Норникеля».

- Я, во-первых, выразил признательность компаниям, которые поддерживают развитие и спорта, и туризма в арктической зоне, - сказал Олег Матыцин. - В Красноярском крае, прежде всего, это компания «Норильский никель», и сегодня мы находимся в Дворце спорта, который построен не только для проведения соревнований, но и для жителей города. Важно понимать, чтобы все люди были обеспечены доступной спортивной инфраструктурой, занимались спортом, но и иметь в виду, чтобы спорт активно влиял на развитие туризма.

БИЗНЕС ПЛЮС ГОСУДАРСТВО

Однако для развития спорта нужны спортивные сооружения. Поэтому в Норильске и Дудинке будут строится стадионы и бассейны, спорткомплексы для детских секций. Местное население нуждается в этом. Сдается мне, что не за горами то время, когда Норильск действительно может быть одним из претендентов на звание Столицы Российской Арктики.

- Понятно, что на все объекты никаких бюджетных денег не хватит, - отметил Дмитрий Свищев. - Поэтому нужно переходить государственно-частному партнерству, чтобы частный инвестор вкладывал собственные средства и получал за это возможные преференции.

К слову, об одной из таких преференций рассказал вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

Вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев. Автор фото: Марина ПЕШКОВА

- Наша цель – сделать так, чтобы люди в Арктике могли получать такие же спортивные и досуговые услуги, как и на «Большой Земле», - отметил Грачев. - Такие же по качеству, комфорту и цене. Вместе с тем строительство и содержание спортивной инфраструктуры за Полярным кругом обходится значительно дороже, чем в средней полосе России. Поэтому необходимы меры государственной поддержки. Одной из таких мер мы видим применение налоговых каникул, например, по налогу на имущество в течение 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию.

Андрей Грачёв также отметил, что социально ответственный бизнес поддержит идею создания в рамках Арктического совета рабочую группу по развитию спорта и туризма

За последние годы на создание спортивной инфраструктуры было направлено более 8 млрд руб.