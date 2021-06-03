Снимите немедленно! Аренда жилья подешевела в 5 раз. Пока только в Воронеже и не для всех

Неожиданно для себя Валентин Шульга стал участником специальной программы льготной аренды, реализованной компанией ДОМ.РФ

Трешка в центре — за 8 тысяч

Валентин Иванович водит гостей по новенькой, сияющей первозданной отделкой квартире и даже не пытается скрыть восторга. На его месте так себя чувствовал бы каждый. Три изолированные комнаты, кухня 14 квадратных метров, санузел — хоть на мотоцикле въезжай, просторная лоджия с панорамным видом — весь Воронеж как на ладони. Общая площадь - 76 «квадратов»! Таких «трешек» и в Москве поискать.

- Тут есть все — кондиционер, холодильник, стиральная машина, посудомойка и та есть, не говоря уже о шкафах, диванах и прочей мебели — даже не понадобилось машину нанимать, когда переезжали, - радостно перечисляет хозяин. - А платим за аренду всего 8200 рублей в месяц плюс примерно 2 тысячи по счетчикам.

Похоже, он до сих пор не верит своему счастью. Валентин Шульга — врач-рентгенолог, работал в Воронежской области, а в прошлом году в связи с коронавирусом в областном центре резко выросла нужда в медиках. Шульга устроился в городскую больницу «Скорой помощи», на компьютерном томографе выявляет у больных ковид. За 15 тысяч в месяц снял на пару с сыном, студентом воронежского медицинского колледжа, двушку на 5 этаже хрущевки без лифта. Вроде, жить можно, только подниматься после рабочего дня тяжеловато и с женой и дочерью удавалось увидеться лишь по выходным — те остались в области.

- Думал, так и будем жить, пока на собственную квартиру не заработаю, - вспоминает врач.

Дом, который придумал ДОМ

Но в начале года все изменилось. Неожиданно для себя Валентин Шульга стал участником специальной программы льготной аренды, реализованной компанией ДОМ.РФ и правительством Воронежской области.

- Идея такая: власти региона определяют категорию специалистов, в которых регион остро нуждается, - рассказал «КП» заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов. - Сейчас какая ситуация - есть работа, люди приезжают из других мест, но где им жить? Снимать жилье по рыночным ценам дорого, покупать — тем более. Ипотека не всем по карману. Речь же идет, как правило, о работниках бюджетной сферы — это учителя, врачи, у них не такие высокие зарплаты. Предоставить муниципальное жилье по соцнайму — такой возможности у региона зачастую нет. И тогда был найден выход — льготная аренда. Пусть арендатор платит только пятую часть рыночной стоимости аренды. А остальное в равных долях (получается по 40%) берут на себя правительство региона и собственно ДОМ.РФ.

Предложение передали регионам, и первой откликнулась Воронежская область. В пилотный перечень включили ряд профессий, в том числе и медиков. Если кто-то работает в бюджетной сфере, живет на съемной квартире и не имеет собственного жилья в Воронежской области, то он может претендовать на льготную аренду.

- У нас на работе есть лаборантка, активная такая, всегда в курсе всего нового, - продолжает Шульга. - Говорит мне: давай подавай документы. Я даже и не надеялся ни на что, а через два дня мне звонят: идите смотреть новую квартиру.

Компания ДОМ.РФ запустила программу льготной аренды

Коммерческая аренда выше рыночной?

Условия программы по сравнению с рынком действительно сказочные. Снимал человек за 15 тысяч 40-метровую двушку на 5 этаже хрущевки, а теперь денег надо платить в два раза меньше, а квартира — в два раза больше. Да и дома не сравнить. Здание ЖК «Современник» (едва ли не самый статусный в городе) — это вам не панелька. Монолитно-кирпичный 25-этажный красавец, лифты, консьерж, видеокамеры для безопасности, подача тепла в квартирах регулируется краником на батареях — сразу стала замена экономия. А еще есть служба сервиса — хоть ремонт какой, хоть собачку выгулять, все сделают.

Последние новости от Шульги - семья воссоединилась: жена с дочерью уже переехали, помогают обустраиваться.

- Вот еще тещу перевезем из области, не оставлять же ее одну после инсульта, - делится планами врач. - Места всем хватит.

Таких, как наш герой, в этом доме еще 40 семей — медики и водители «скорой», учителя, работники культуры. А всего квартир 165 плюс 40 мест в подземном паркинге.

Получается, что по льготной программе здесь сдается 25% квартир, остальные - по рыночным ставкам. Например, рыночная цена аренды той трешки, что у Шульги, 41 тыс. руб. При том, что в этом же комплексе, но в соседнем доме можно снять такую же квартиру на 5-7 тыс. дешевле.

Тем не менее, находятся арендаторы и на более высокие цены.

- Наше преимущество — качественный сервис, абсолютно прозрачные условия и предсказуемость, - рассказала «КП» директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероника Янушкевич. - Жилье сдается на срок от 11 месяцев, и арендатор может быть спокоен, что никто не будет его по каким-то субъективным причинам выселять раньше срока, нет опасности, что квартиру продадут или передумают ее сдавать, как это нередко бывает с частными арендодателями. Кроме того, квартиры полностью меблированы, оборудованы бытовой техникой, а жильцам доступны дополнительные услуги – оплата аренды через мобильное приложение, заказ услуг по уборке, ремонту, доставке.

Да и в саму квартиру вложено немало.

- Мы приобрели ее у застройщика без ремонта по цене 56 тысяч рублей за метр, а на отделку и меблировку было потрачено еще 29 тысяч на каждый квадратный метр, то есть больше 2 миллионов на трехкомнатную квартиру, - рассказал Филиппов.

Конечно, в условиях аренды от ДОМ.РФ, в том числе и льготной, есть и свои ограничения. Например, если льготник сменил место работы и уже не попадает в разряд нужных региону профессионалов, договор с ним может быть расторгнут. Взимается с арендаторов и депозит на случай поломки мебели или домашней техники. Для коммерческих проектов — в размере месячной ставки, а для льготников — в 2 раза меньше.

На очереди еще 3 региона

По словам Дениса Филиппова, проекты, аналогичные воронежскому, вскоре будут реализованы и в других регионах страны.

- Наш первый опыт показал заинтересованность региональных властей в этой программе и ее пользу для жителей, - сказал представитель ДОМ.РФ. - Сейчас еще в нескольких субъектах аналогичные проекты находятся в стадии реализации. Ближайшие планируются на следующий год в Екатеринбурге, в 2023 году –в Тюмени.

В дальнейшем льготная аренда может быть опробована и в Москве.

ДОМ.РФ развивает и новые форматы сотрудничества в аренде, например, целый арендный дом в Москве будет передан для студентов и аспирантов в рамках запуска новой сервисной модели расселения.

- В частности, на это могут рассчитывать студенты, аспиранты и молодые ученые из Высшей школы экономики, - уточнила Вероника Янушкевич. - Это будет новый формат общежития — современное комфортабельное здание с видеокамерами, на 186 квартир, с отделкой и полностью меблированных.

За ходом реализации проекта внимательно наблюдают федеральные власти.

- Мы распространим программу аренды и по другим регионам — такая задача перед нами уже поставлена, - сказал «КП» замминистра строительства Никита Стасишин. - Аренда жилья по льготной ставке увеличит мобильность молодых врачей, учителей. Когда молодая семья найдет хорошее место работы в другом регионе, ее уже не будет останавливать вопрос стоимости аренды жилья, как бывает в тех случаях, когда приходится снимать по рыночным ценам.