Много отходов? Да гори они огнем!

Слева направо: Светлана Радионова, Денис Мантуров, Мария Моргун (модератор), Сергей Иванов, Андрей Шипелов, Николя Мор.

Каждый год в России образуется примерно 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Практически все это вывозится на полигоны, санкционированные и несанкционированные свалки, закапывается в землю самым примитивным образом. Растущие горы мусора скоро будет некуда девать. Как построить систему комплексного обращения с отходами, обсудили на полях Петербургского международного экономического форума.

Шок для европейца

По данным экспертов, 93 процента отходов у нас в стране захораниваются на полигонах, а 7 оставшихся отправляются на переработку. Пропорция для цивилизованного мира, давно сделавшего ставку на «круговорот вторсырья в природе», аховая. Представить нечто подобное в современной Европе попросту невозможно. Европейские государства давно и активно избавляются от мусорных полигонов, и все иностранные специалисты, принявшие участие в ПМЭФ-2021 недвусмысленно заявили: чтобы этого добиться, нужно делать ставку на энергоутилизацию.

- В Швеции 20 лет как нет захоронений и свалок отходов, - поделилась опытом по утилизации отходов Малена Мард, Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Швеции в Российской Федерации. - Как нам удалось этого достичь? Мы перерабатываем 50% коммунальных отходов, остальные 50% направляются на заводы энергоутилизации. Энергия от их переработки потом используется для системы центрального отопления Швеции. Менее 1% отходов в нашей стране размещается на свалках. Но мы все еще считаем, что даже 1% - это много.

Европейцы очень четко понимают, чем чревато захоронение большого количества мусора на полигонах: стрессом для экологии, болезнями людей и безвозвратной потерей ресурсов, которые можно использованы повторно. Мы с этим согласны, но в планы построить цивилизованную и эффективную систему обращения с отходами вмешиваются такие организации, как Greenpeace, Bellona (признаны иноагентами) и другие псевдоэкологи. Они заявляют, что ничего страшного в захоронении отходов нет.

На сессии «Экономика неограниченных ресурсов» Петербургского международного экономического форума эксперты обсудили один из самых очевидных сценариев, по которому как раз таки и строят свою «мусорную стратегию» многие европейские страны - энергетическую утилизацию на специальных предприятиях, которые существуют не сами по себе, а как главное звено «утилизационной цепи». В целом комплексная система обращения с отходами выглядит так: сортировка отходов, их переработка и вторичный оборот и энергетическая утилизация мусора, который переработать нельзя. Использование тепловой энергии, получаемой в процессе термической переработки для нужд предприятий и учреждений, - экономически приятный бонус. Если алгоритм заработает и у нас, Россия сможет полностью отказаться от использования мусорных полигонов. И начать догонять Европу, от которой отстала минимум лет на 20. Если, конечно, это возможно. Поскольку европейские страны не стоят на месте и строят еще более смелые планы.

- Сегодня в Германии действует 96 заводов энергоутилизации отходов. Благодаря их работе ежегодно сокращаются выбросы СО2 на 25 млн.тонн, - заявил на ПМЭФ управляющий директор ITAD - объединение предприятий по энергоутилизации в Германии Карстен Шпон.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Великолепная пятерка

В нашей стране пока, как говорится, все только начинается. В настоящее время компания «РТ-Инвест» запустила на территории Московской области и Татарстана пилотный проект комплексной системы обращения с отходами, разделенный на два этапа. Первый - создание инфраструктуры и строительство предприятий для раздельного сбора мусора, сортировки и переработки отходов. Он будет завершен уже в текущем году. По его итогам на излете 2021-го сортировочные мощности в этих двух регионах-«кроликах» будут увеличены вдвое: до 3,3 миллиона тонн мусора в год.

Второй же этап проекта заключается в строительстве предприятий по энергоутилизации отходов, на которые вместо привычных свалок будет попадать неперерабатываемый мусор. Пока «РТ-Инвест» возводит пять таких заводов. Их общая мощность - 3,35 миллиона тонн мусора ежегодно.

Что можно уже сейчас сказать про эти предприятия? Самое главное, что это современные, экологически чистые заводы, оборудование для которых поставляет консорциум Hitachi Zosen Inova. Речь идет, например, о колосниковых решетках, покрытых уникальным жаропрочным сплавом. Эта конструкция позволяет термически перерабатывать отходы при температуре 1260 градусов, при которой гарантированно уничтожаются все вредные вещества. Кроме того, на заводах устанавливаются инновационные трехступенчатые системы очистки дымовых газов с подавлением оксидов азота в котле, реактором с подачей активированного угля и гашеной извести и тканевым фильтром. Благодаря таким системам из трубы после термической переработки мусора выходит очищенный пар. К слову, предприятия, которые строит «РТ-Инвест», успешно прошли две международные и 10 российских экологических и технологических экспертиз. И все подтвердили: заводы полностью безопасны для здоровья людей и окружающей среды и соответствуют экологическим и техническим требованиям. Для современного предприятия это один из важнейших показателей, поскольку сегодня мы наблюдаем повышенный спрос со стороны общества на экологичность всего и вся.

- Лет 10 назад такого не было, - озвучил на сессии «Экономика неограниченных ресурсов» Сергей Иванов. - Проблема экологии резко не стояла и особо не волновала людей. А в последние годы произошел информационный взрыв. Все опросы показывают, что человека в своем городе, районе, регионе проблемы экологии начали интересовать очень остро. Это подстегивает предпринимать экстренные шаги.

Первый этап комплексной системы обращения коммунальных отходов - раздельный сбор.

Маловато будет!

По планам пять предприятий «РТ-Инвеста» будут введены в эксплуатацию в 2023 году. К этому же времени в странах Европы уже будет построено 30 (!) новых заводов по термической переработке мусора мощностью более 9,5 миллиона тонн отходов в год. Надо сказать, что сейчас в Европе уже действуют 490 таких заводов, в то время как российский Greenpeace рассказывает, что в Европе отказываются от энергоутилизации. Как говорится, почувствуйте разницу. Тем не менее посчитано, что уже после запуска пяти заводов в Подмосковье и Татарстане можно будет забыть о полигонном захоронении на этих территориях.

По нынешним меркам - впечатляет, но, если оценивать проект в масштабах страны, мощности этих пяти заводов категорически не хватит, чтобы решить «мусорную» проблему до конца. И для того, чтобы выполнить Указ Президента России

Владимира Путина о национальных целях до 2030 года, где прописаны показатели сокращения в стране полигонных захоронений, таких предприятий должно быть в разы больше. Все дело в том, что, согласно экспертным оценкам, вторично перерабатываться в нашей стране максимально может лишь 50 процентов отходов - таковы, говорят специалисты, особенности состава российского мусора. То есть из каждой тонны отходов переработке можно подвергнуть только половину. Другая половина, а это в масштабах России порядка 30 миллионов тонн ежегодно, должна быть утилизирована. И если мы постепенно отказываемся от свалок, значит, единственный возможный вариант избавиться от этих миллионов тонн - подвергнуть энергоутилизации. Чтобы справиться с такими объемами, в стране нужно построить еще 40, а то и 50 заводов по термической переработке. Это колоссальные объемы вложений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Радионова.

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования:

- Экология - не тренд, это наша данность. По нашим данным, в России 1150 официальных полигонов и 70 официальных свалок. Это те, что учтены в реестре. Еще 500 с лишним свалок существуют, но не являются официально лицензируемыми. И еще 500 штук - это будущие свалки. Мы подсчитали, это примерно как 4 территории Гонконга. Предприятия в России производят 12 млн тонн упаковки. Это Колизей, заваленный пластиком в высоту на 18 км, или 360 полностью замусоренных Колизеев. Каждый из нас должен чем-то пожертвовать, чтобы остановить это. Кто-то дополнительным местом на кухне, кто-то должен заплатить своей осознанностью и вовлечением. Например, когда идет в магазин - выбирать правильный товар. Производители, возможно, пожертвуют частью прибыли, чтобы создавать экоупаковку или использовать вторично переработанное сырье, которое выходит дороже. Иначе мы будем генерить и генерить миллионы тонн мусора.

Нужна помощь государства

Компания «РТ-Инвест» готова взяться за строительство еще 25 подобных предприятий в разных регионах страны. По прикидкам экономистов, в год эти заводы смогут «переваривать» 14,6 миллиона тонн мусора. Это не все российские отходы, но все-таки: двигаться-то к светлому и экологичному будущему как-то надо. Но для того чтобы поднять такой масштабнейший проект, даже компаниям с государственным участием, частникам не обойтись без поддержки государства, масштабной поддержки, которое должно обеспечить «новую мусорную отрасль» достойным финансированием. Одним из дополнительных источников производства заводов могут стать средства, отчисляемые российскими производителями в качестве экологического сбора. Без этой меры, по выкладкам аналитиков, проект не окупится и экономически будет невыгоден, а значит, браться за него, скорее всего, никто не захочет. Таким образом, решение «мусорной» проблемы в стране будет отложено на неопределенный период.

- Эксперты оценивают, что сбор в рамках Расширенной ответственности производителя (РОП) с 2023 года будет составлять около 100 миллиардов рублей в год. И часть этих денег может пойти на создание специализированных предприятий, - озвучил позицию, к которой склоняется правительство страны, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - Собираемость РОП повышается год от года, но надо понимать, что мы должны рационально подходить к этому вопросу и обременять производителей постепенно, чтобы они могли поспевать за экологизацией.

Если государство действительно все-таки откликнется на призыв частного инвестора законным актом, то, по прогнозам экономистов, у комплексной системы утилизации отходов в нашей стране есть все шансы заработать уже через 6 лет. Это очень скоро. В «натуральных показателях» это будет выглядеть впечатляюще. Во-первых, 47 процентов мусора (против нынешних семи) будет отправляться на переработку, оставшиеся отходы будут утилизироваться с помощью энергоутилизации, что даст 1,5 ГВт «зеленой» энергии в год.

- Если мы осуществим хотя бы первоначальные планы по строительству специализированных заводов, а нам их нужны сотни в России, это уже сейчас понятно, - подчеркнул Сергей Иванов, - пять строим, 25 еще построим, это будет большим шагом вперед. Количество возобновляемой «чистой» энергии, вырабатываемой ими, возрастет. Мусор никогда не кончится.

Кроме того, такое развитие событий станет серьезным толчком в развитии экономики России в целом. Вырастет запрос на продукцию предприятий военно-промышленного комплекса, энергетического машиностроения, строительной отрасли. По прогнозам, сумма «мусорных» заказов для них составит 1,2 триллиона рублей. Плюс к этому из оборота будет выведено 46 тысяч гектаров земель, которые сейчас используются под полигоны. На самих предприятиях по утилизации появится более 39 тысяч новых рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 967 миллиардов рублей. Экономика неограниченных ресурсов - в действии.

- Мы представили в правительство программу, которая основывается на пяти вариантах взаимодействия, - подытожил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. - Главный из них учитывает основные средства РОП. Но это будет не более 20 процентов мер господдержки, в виде субсидий, компенсации процентных ставок нашим банкам и так далее. Мы надеемся, что будет найдена та золотая середина, тот баланс, который позволит создать предприятие высочайшего уровня. Во всем мире такие предприятия строятся именно с господдержкой.