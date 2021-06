Ученые обнаружили потрясающее сходство человеческого мозга и тестикул

Есть подозрение, что мужчины обладают придатками к головному мозгу. Фото: Shutterstock

Яички мужчины и его мозг состоят из одних и тех же белков – ну, почти. В мозге их 14 315 разных, в яичках - 15 687. Общих, то есть, имеющихся и там, и сям, 13 442. Нейроны и сперматозоиды, имеющие еще и множество общих генов, тоже близки по составу.

Сходство потрясающее, никакие другие ткани таким не обладают.

Не менее удивительно и другое: принципы работы мозга и яичек тоже не сильно отличаются. Тканям, расположенные в голове, и тем, что собраны чуть ниже - в мошонке, свойственно вырабатывать особые химические вещества. Нейроны синтезируют нейромедиаторы, клетки яичек – мужские половые гормоны.

И нейроны, и клетки яичек участвуют в развитии тканевой структуры, обмениваются информацией. В мозгу эти процессы сопровождают рост отростков нейронов – аксонов и дендритов. В яичках они приводят к тому, что сперматозоиды получают способность сливаться с яйцеклеткой.

Ко всему прочему ткани яичек и мозга оснащены схожими рецепторами, которые делают яички чувствительными к сигналам, передаваемым посредством нейромедиаторов – тех же самых, которые циркулируют в мозге.

Обе структуры, кстати, и защищены примерно одинаково от проникновения чужеродных веществ, мозг - гематоэнцефалическим барьером, яички — гематотестикулярным.

Мозг сравнили с яичками португальские ученые из Авейрусского университета (Universidade de Aveiro), изучив 33 вида тканей, встречающихся в организме. И сами удивились, обнаружив столь странное подобие разных, по сути, и назначению, органов. О чем сообщили в журнале Royal Society Open Biology.

Журналисты Daily Mail, коротко рассказавшие об открытии португальцев, не удержались, чтобы не пошутить прямо в заголовке: «Итак, мужчины действительно думают тем, что у них в штанах? (So men DO think in their pants?). Ну, и мы туда же (см. выше). Что в общем-то оправдано. Почему бы не предположить, что яички иной раз берут на себя какую-то часть интеллектуальных функций мозга, раз они так похожи. Внутренне, конечно.

Может быть, неким подобием мыслительных, но не осознаваемых процессов, которые все-таки проистекают в яичках, и обусловлены некоторые странности в поведении мужчин. А именно непреодолимое влечение к некоторым женщинам, толкающее на опрометчивые поступки вопреки голосу «верхнего разума». Если так допустимо его называть.

Вдруг от решений «нижнего разума» зависит виктория или фиаско в интимных контактах? То есть, эрекция, порой пропадающая самым загадочным образом? И с возрастом – по мере развития старческого слабоумия.

Почему нет? Ведь ученые в разное время обнаруживали странные совпадения – те или иные расстройств в деятельности мозга возникали на фоне случаев сексуальной дисфункций.

Известно и другое: что качество спермы зависит от интеллекта. Чем он выше, тем сперматозоиды активнее, тем их больше.

Увы, в эти подробности португальцы пока не вникли. И пока объясняют феномен причудами так называемой конвергентной эволюции – процесса, в результате которого ткани, развивающиеся в сходных условиях, обретают и схожие черты, и схожие компоненты – белки, гены, функции. Вот такой трюк природа зачем-то исполнила с мозгом и яичками. Тайну их подобия еще предстоит раскрыть.

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Еще один думающий мозг, возможно, скрыт в желудке человека

Американский профессор Майкл Гершона (Michael Gershon), возглавляющий отделение анатомии Колумбийского университета в Нью-Йорке (Columbia University) уже не один год твердит о том, что люди думают не только головами. Яички не поминает. Но приводит убедительные доказательства разумной деятельности желудков. Профессор даже написал книгу «Второй мозг» (The Second Brain). С учетом яичек книга называлась бы «Третий мозг».

Вторым Гершон называет отнюдь не спинной мозг, который является лишь продолжением головного, а почти автономную систему, расположенную в области кишечника.

- Нервная сеть желудка не просто выполняет команды центральной нервной системы, а способна сама принимать решения и руководить сложными процессами, - объясняет ученый. И уверяет, что желудочный мозг может функционировать даже тогда, когда головной и спинной собратья отключаются. По мнению ученого, подобная опция то ли Матери-Природы, то ли Отца-Создателя «разгрузила» человеческую голову, освободив ее от забот, связанных с пищеварением.

Люди, конечно, догадывались о том, что голова и желудок как-то по-особому связаны. И замечали, что от нервного напряжения в одном месте, начинает «сосать» в другом. Или даже болеть. А со страху иной раз такое бывает... «Медвежья болезнь» - самостоятельная реакция желудка, которой мозг не в силах воспротивиться.

Существование отдельных мозгов объясняет странные явления в пищеварительной системе. А также трудности с соблюдением диет, когда головной мозг вроде бы понимает - надо меньше есть, а желудочный - настойчиво требует булочку.

Профессор стал основоположником нового научного направления под названием нейрогастроэнтерология, которое, по его мнению, позволит лечить язвы, гастриты и прочие желудочные болезни с помощью психологических методов.

Кстати, индийские йоги издревле поучали: внутренние органы человека, в том числе и желудок, можно уговорить работать эффективно и не болеть посредством мыслей, посылаемых из головы.