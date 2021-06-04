Оргкомитет Олимпиады Токио-2020: Игры состоятся

До запланированного старта Олимпиады осталось всего 50 дней Фото: REUTERS

Президент Олимпийских игр в Токио-2020 Сэйко Хасимото убеждена, что главное спортивное событие, перенесенное из-за пандемии коронавируса, все же состоится в этом году.

В то же время, Хасимото предупредила, что необходимые меры по защите граждан от опасной инфекции могут вынудить оргкомитет Игр принять решение о проведении соревнований без зрителей.

– Я на 100% верю, что эти Игры состоятся, что мы это сделаем… Проблема будет заключаться в том, как мы сможем контролировать потоки людей и управлять ими, - продолжила она в интервью BBC Sport. - Если во время Игр произойдет вспышка коронавируса, которая приведет к кризису или чрезвычайной ситуации, мы должны быть готовы к проведению этих Игр без зрителей.

До запланированного старта Олимпиады осталось всего 50 дней – игры должны начаться 23 июля, однако в ряде регионов Японии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19, а по оценкам медиков по стране катится уже четвертая волна заболевания.

По мнению президента Игр, решение о проведении соревнований без иностранных зрителей является «очень болезненным», но единственно верным.

Что же касается возможного полного запрета на посещение Японии гражданами отдельных стран – вопрос пока открыт и будет рассмотрен на уровне правительства.