Израильские коммунальщики отказались искать в канализации мужской детородный орган

Мужчина признался, что отрезал себе детородный орган и бросил его в унитаз. Фото: Shutterstock

29-летний житель израильской Беэр-Шевы был доставлен в больницу с сильным кровотечением, передает IsraelHayom.

Молодого человека, чье психическое состояние сейчас оценивается специалистами, нашла дома мать, немедленно вызвавшая скорую помощь.

Мужчина признался, что отрезал себе детородный орган и бросил его в унитаз, после чего смыл. Причиной он назвал непрекращающиеся сильные боли «в этой части тела».

После осмотра врачи заявили, что они в состоянии с большими шансами на успех все вернуть на свои места и пришить ампутированный орган. Они обратились в городскую водопроводную компанию с просьбой найти отрезанный пенис. При этом сам пациент равнодушно воспринял попытки медиков, развернувших поисковую активность.

В компании «Мей Шева» с сожалением констатировали, что не смогут помочь врачам, поскольку канализационные стоки со всем их содержимым немедленно поступают в систему очистных сооружений, где органика среди прочего подвергается механическому и химическому воздействию.

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