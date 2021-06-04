Израильские коммунальщики отказались искать в канализации мужской детородный орган

Мужчина признался, что отрезал себе детородный орган и бросил его в унитаз.
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29-летний житель израильской Беэр-Шевы был доставлен в больницу с сильным кровотечением, передает IsraelHayom.
Молодого человека, чье психическое состояние сейчас оценивается специалистами, нашла дома мать, немедленно вызвавшая скорую помощь.
Мужчина признался, что отрезал себе детородный орган и бросил его в унитаз, после чего смыл. Причиной он назвал непрекращающиеся сильные боли «в этой части тела».
После осмотра врачи заявили, что они в состоянии с большими шансами на успех все вернуть на свои места и пришить ампутированный орган. Они обратились в городскую водопроводную компанию с просьбой найти отрезанный пенис. При этом сам пациент равнодушно воспринял попытки медиков, развернувших поисковую активность.
В компании «Мей Шева» с сожалением констатировали, что не смогут помочь врачам, поскольку канализационные стоки со всем их содержимым немедленно поступают в систему очистных сооружений, где органика среди прочего подвергается механическому и химическому воздействию.
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