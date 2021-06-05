Блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях не будет вечной Фото: REUTERS

В администрации Facebook заявили, что действия Дональда Трампа требуют максимально строгого наказания, поэтому его аккаунты в сетях Facebook и Instagram будут заблокированы в течение двух лет – до 7 января 2023 года.

По истечении этого срока, администрация соцсети планирует привлечь независимых экспертов, которые должны будут определить, продолжают ли странички Трампа представлять угрозу для общества.

«С учетом серьезности обстоятельств, которые привели к блокировке аккаунтов Трампа, мы полагаем, что его действия были серьезным нарушением наших правил, которое требует максимально строгого наказания, предусмотренного новыми протоколами», – приводит издание Fox Business заявление администрации соцсети.

Трамп отреагировал на решение администрации соцсети, назвав его оскорбительным:

– Постановление Facebook – оскорбление рекордных 75 миллионов человек, а также многих других, которые проголосовали за нас на сфальсифицированных президентских выборах 2020 года. Им нельзя позволить проводить политику цензуры и замалчивания и в конечном итоге мы победим. Наша страна больше не может терпеть это насилие!

В Белом доме, комментируя решение Facebook, заявили, что подобное постановление является исключительно делом самой компании, поскольку именно на ней лежит ответственность за предоставление правдивой информации миллионам граждан.

Аккаунты 45-го президента были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия. Свои действия Facebook объяснил «предотвращением призывов к беспорядкам».