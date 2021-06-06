Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин анонсировал создание интернет-платформы

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин

Союз Смешанных боевых единоборств (ММА) России и Университет «Синергия» запустят в России тематическую мультимедийную платформу ММА.РФ. Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин сообщил, что платформа будет запущенна с полезным функционалом для всех категорий зарегистрированных в ней участников.

— В ближайшем будущем мы получим для продвижения вида спорта мультимедийную платформу MMA.РФ, которая позволит не только решать маркетинговые задачи, но в перспективе создать онлайн факультет ММА, производить прозрачный учет и статистику всех спортсменов, судей и других представителей индустрии ММА в России и СНГ, — заявил Радмир Габдуллин.

Проект принимает участие в тематическом конкурсном отборе Института развития интернета. Ожидаемый охват проекта 4 млн человек. Онлайн платформа должна контролировать регистрацию спортсменов на турниры, лицензирование, автоматизировать проведение всех соревнований по ММА в России с внедрением новых технологий в спорте. Проект ММА.РФ направлен на создание мультиформатного и образовательного контента для информирования аудитории о новостях и событиях в мире MMA. Это позволит сформировать качественную ценностную базу у молодежи.

После авторизации все участники платформы могут взаимодействовать друг с другом. Пресс-служба Союза ММА России сообщила, что на платформе будет несколько категорий пользователей: Спортсмены, Официальные лица и Фанаты. У каждого пользователя платформы будет возможность размещать свой контент и продвигать его общий доступ. Другие пользователи также смогут делиться контентом, голосовать и продвигать его в рейтинге.

Пользователи будут рекомендовать новости, регистрироваться и подавать документы на соревнования, вступать в клубы и пользоваться другими сервисами платформы. На платформе ММА.РФ будут размещены страницы организаций, клубов, соревнований и статистики. Сообщается, что данные пользователей будут регулярно проверяться и обновляться. У пользователей категорий «Спортсмен» и «Официальное лицо» будет отражаться статистика участия в соревнованиях и положение в рейтинге индустрии ММА по России.

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