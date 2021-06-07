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Звезды7 июня 2021 7:02

Лодочку нам принеси, мы домой плывем

На экраны возвращается сериал «Горюнов» с Максимом Авериным в роли офицера-подводника
Глеб ГУБАРЕВГлеб ГУБАРЕВ
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Капитан Горюнов (Максим Аверин) знает - ему с подводной лодки никуда не деться. Фото: Кадр из фильма

Капитан Горюнов (Максим Аверин) знает - ему с подводной лодки никуда не деться. Фото: Кадр из фильма

Мало кто знает о том, с какой скоростью передвигаются российские атомные подлодки (скорее всего, это секретная информация, закрытая для простых граждан). Но хочется верить, что о технических возможностях отечественных субмарин не будут судить по сериалу «Горюнов», рассказывающему о буднях подводников: второй сезон плыл к зрителям настолько медленно, что если и подлодки в России такие же «быстрые», то враги попросту перестанут нас уважать. Первый блок серий вышел в 2013-м, и восьмилетнее автономное плавание, понадобившееся для создания новых эпизодов, не может не удивлять. Впрочем, в телеиндустрии много подводных камней, поэтому стоит просто порадоваться, что фильм все-таки добрался до пункта назначения, то есть до телеэфира. Тем более что сыгравший главную роль Максим Аверин, который всегда переживал из-за того, что его считают актером двух ролей (речь, разумеется, о следователе из «Глухаря» и враче из «Склифосовского»), делал на «Горюнова» серьезную ставку. «Недостатков у него полно - он может быть очень недобрым, чрезмерно ревнивым, - говорил Аверин в интервью «КП» о своем герое, командире атомной подлодки Павле Горюнове. - Но в нем есть стержень. Он может даже присягу нарушить, но при этом поступить по совести».

В новых сериях человека со стержнем ждет множество неприятностей - из-за неудачно проведенных испытаний новейшей крылатой ракеты Горюнова понизят в звании и сошлют на лодку, уже лет сто не выходившую в море. Горюнов, работая с такими же «ссыльными», как и он, матросами, постарается превратить отряд изгоев в боеспособный коллектив, с которым не стыдно будет нырнуть на самую серьезную глубину.

Помимо Аверина, в снятом по произведениям Александра Покровского сериале сыграли Юлия Марченко, Ярослав Бойко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Сергей Чирков, Яков Шамшин, Екатерина Вуличенко, Александра Урсуляк и другие актеры.

НТВ.

«Горюнов-2»

С 7 июня по будням, 21.15.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дети, матери, минуты

К зрителям возвращается незадачливый герой комедии «Триада» (ТНТ, с 7 июня, понедельник - четверг, 21.00), который умудрился подарить радость материнства сразу трем женщинам. В новом сезоне Толик (Борис Дергачев) попробует упорядочить бурную личную жизнь и стать достойным отцом для своего многочисленного потомства.

Авторы нового сериала «100 тысяч минут вместе» (СТС, с 7 июня, понедельник - четверг, 19.00) также будут говорить об отношениях полов, резко обострившихся на фоне пандемии. Главные герои после семи лет брака переживают серьезный кризис, на который накладывается необходимость провести больше двух месяцев на самоизоляции.

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