На Варшавском шоссе произошло столкновение грузового фургона с автобусом частного перевозчика

Авария случилась около шести утра понедельника, 7 июня. На Варшавском шоссе Москвы в районе перекрестка с Чонгарским бульваром столкнулись грузовая «Газель» и микроавтобус. Как сообщили kp.ru очевидцы, фургон поворачивал и должен был пропустить на светофоре пассажирский автобус. Водитель грузовика хотел проскочить побыстрее, но не успел и врезался в транспорт.

— На Варшавском шоссе произошло столкновение грузового фургона с автобусом частного перевозчика «Южные ворота». В результате ДТП автобус перевернулся, — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Микроавтобус с пассажирами опрокинулся от столкновения с грузовиком в Москве

Вместе с водителем в салоне автобуса находились еще десять пассажиров. Все смогли сами выбраться из автобуса до приезда экстренных служб, в больницу никто не поехал — отделались ушибами и испугом.

— Устанавливаются обстоятельства аварии. Пострадавших нет, — уточнили корреспонденту kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Водитель грузовика хотел проскочить побыстрее, но не успел

Известно, что перевернувшийся автобус — это бесплатный шаттл к ТРК и вокзалу «Южный ворота». Комплекс работает с пяти часов утра, и маршрутка уже начала возить пассажиров.