Александр Прохоров: «Развеем миф, что промышленность только чадит, мешает и не нужна столице»

Александр Прохоров, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы в студии "КП" на ПЭМФ 2021. Автор фото: Василий ВОСТРУХИН

Еще относительно недавно промышленные зоны считались настоящими язвами на теле Москвы. Производство не справилось с вызовами времени. Застраивать жильем – а где работать москвичам? Но выход найден. О проекте «Индустриальные кварталы» в открытой студии медиа-группы «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ИНВЕСТИЦИЙ

- Александр Владимирович, Москва традиционно представляет на ПМЭФ проекты развития столицы. С чем на этот раз приехали на форум?

- Мы привезли как промежуточные итоги по некоторым проектам, так и перспективные проекты, над которыми мы сейчас работаем и предлагаем инвесторам. Подвели итоги по концессионным соглашениям, по офсетным контрактам (это долгосрочный договор поставки со встречными инвестиционными обязательствами; например, инвестор открывает в городе новое производство, а город гарантирует, что будет покупать его продукцию в течение нескольких лет, - «КП»). Мы больше всех в стране заключаем таких контрактов как по штукам, так и по суммам. Благодаря этим инструментам привлекаем в Москву сотни миллиардов рублей инвестиций.

А головной темой нашего стенда является проект «Индустриальные кварталы». Это, по сути дела, реновация промышленных зон, которую мы проводим благодаря поправкам в федеральный закон «О комплексном развитии территорий», принятым в конце прошлого года. Мы рассказываем о проектах, которые мы уже заключили и уже реализуются на территории Москвы. На форуме Сергей Семенович Собянин подписал третье соглашение о КРТ – это промышленная зона «Кунцево», куда инвестируется более 100 млрд. рублей. Здесь будут возведены проекты как жилого назначения, так и социального.

Также на ПМЭФ мы подписали проект, по которому будет построено более 80 тысяч объектов промышленного назначения на месте разрушенного старого завода. Такие проекты мы ищем в Москве, находим под них инвестора и с удовольствием реализуем в столице.

ВЫСОКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРОГ

- Правильно понимаю, что на территории старых советских промзон вы комплексно строите не только жилье и социальную инфраструктуру, но и производства?

- Это наша основная задача. Мы понимаем, что в столице дефицит рабочих мест как раз в тех районах, где раньше размещались заводы и фабрики. Сегодня там существует дефицит рабочих мест. И наша первостепенная задача – найти людей и предприятия, технологии и производителей, которые будут готовы заходить, вкладывать деньги в эти площадки и строить новые предприятия.

- Кто эти инвесторы?

- Есть разные варианты. В одном случае собственник промышленной зоны благодаря нашему побуждению начинает самостоятельно развивать территорию, вкладывая порядка 5 млрд. рублей. В других случаях мы проводим аукцион на право застройки и позволяем победителю претендовать на чужую собственность путем возмездного выкупа. Проекты в любом случае будут реализованы.

- Принято считать, что заводы - это копоть, дым, мазут и еще что-то не очень чистое. Какие виды производств вы строите сейчас в промышленных зонах?

- Земля – конечный ресурс. Передавая ее инвестору, хотим получить обратный экономический эффект в виде налогов на имущество и НДФЛ. Это одна из основных доходных частей бюджета Москвы. Но ключевое требование - мы видим в Москве только производство с высокой добавленной стоимостью и большим экологическим порогом.

СВОЙ УГОЛ ЗРЕНИЯ НА БУДУЩЕЕ

- Какой вы видите Москву будущего?

- Буду говорить только за сектор, который курирую. Мы хотим, чтобы город был удобным для жизни, с достаточным количеством рабочих мест, высокой заработной платой, высоким порогом по экологии и с хорошей экономикой. На этом форуме очень много говорилось про так называемые цели устойчивого развития, которые внедряет ООН. Москва – единственный город не только в России, но и в Восточной Европе, который участвует в этом эксперименте. Мы успешно внедряем то, что нам сегодня советует ООН, в экономику города, благодаря в том числе и обрабатывающей промышленности.

Причем, мы занимаемся и популяризацией промышленности. Каждый видит будущее под своим углом зрения. Мы провели такой эксперимент. Есть такой современный фотограф, блогер Мурад Османн. Мы попросили его через его объектив посмотреть на промышленность, какая она сегодня, какой он видит ее в будущем. Состоялся очень хороший фотопроект. 8 июня 2021 года состоится открытие фотовыставки на Новом Арбате. Развеем миф о том, что промышленность только чадит, мешает и не нужно столице.