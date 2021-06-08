Проверенная временем: В Германии на региональных выборах победила партия Меркель

В Германии на региональных выборах победила партия Меркель Фото: REUTERS

В земле Саксония-Анхальт завершились выборы в региональный парламент (ландтаг), на которых уверенную победу одержала правящая партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), набравшая 37,1% голосов избирателей. В свою очередь правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ), которой прочили едва ли не победу, серьезно отстала от лидера.

Политологи давно считают, что народное волеизъявление в Саксонии-Анхальт – генеральная репетиция федеральных выборов в Германии, которые пройдут в сентябре, а успех, одержанный ХДС на региональных выборах, позволит консерваторам упрочить свои позиции в общегосударственном масштабе.

По мнению члена ХДС Райнера Хазелоффа, более 10 лет занимающего пост премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт, немцы сделали выбор в пользу политической силы, проверенной временем. Что особенно актуально на фоне пандемии и связанного с ней экономического кризиса.

«Люди знают нашу программу. Но они также знают, что я лично могу привнести и за какую политику я выступаю. И это доверие, вероятно, сыграло решающую роль», – приводит слова политика издание DW.

Тем не менее, несмотря на явно недобранные голоса, АдГ остается второй по популярности партией в федеральной земле – ее результат 20,8%.

Партии «Союз90/зеленые», которая много говорила о собственных успехах и даже смогла многих в этом убедить, пришлось удовольствоваться 5,9% голосов, что является более чем отрезвляющим результатом – понадобится настоящее чудо, чтобы «зеленые» смогли составить конкуренцию правящей ХДС на предстоящих выборах в бундестаг.

В общем же, большинство партий, принимавших участие в земельных выборах (за исключением ХДС) ухудшили свои результаты по сравнению с прошлыми голосованиями.