Новость о том, что ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов попал в больницу с коронавирусом, появилась сегодня в телеграм-каналах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о том, что ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов попал в больницу с коронавирусом, появилась сегодня в телеграм-каналах. Якобы Борисов чувствовал недомогание последние три дня, но лечился дома без помощи врачей, пока на фоне хронических болячек ему вдруг не стало хуже...

Первое время на звонки прессы телеведущий не отвечал и никак не комментировал свое состояние. Однако, потом все-таки вынужден был отписаться в Инстаграме, чтобы расставить все точки над "i". Оказалось, в больнице Дмитрий действительно был, но о госпитализации речь не идет.

- Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Коронация наследника престола состоялась, - пошутил Борисов о своем диагнозе. - Мне оборвали телефон после полуправды из интернета, но все не так плохо. Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. Заехал в больницу ради КТ (компьютерная томография. - Ред.). Легкие чистые, небольшой след еле заметен. Спасибо всем за добрые пожелания!

В том, что Дмитрий мог заразиться ковидом на "Пусть говорят", постоянные гости-эксперты сомневаются.

- На съемках программы каждый раз всех участников проверяют на Covid-19 с помощью экспресс-тестов, - поделился гость ток-шоу с kp.ru. - Поэтому вероятность заразиться в студии, а уж тем более, вести программу больным стремится у нулю. При всех мерах безопасности это просто невозможно. А кроме того, большинство сотрудников канала уже сделали прививку, и Борисов должен быть в их числе. Поэтому его болезнь для меня - очень странная история...

На прошлой неделе в записи одной из последних передач, посвященной вдовцу Валентины Легкоступовой Юрию Фирсову, принимала участие Наталья Штурм. И ничего особенного в состоянии телеведущего певица не увидела.

- Дмитрий выглядел прекрасно, во всяком случае, не было заметно, что у него недомогание или слабость. Не кашлял, не чихал, иначе я бы отсела к Фирсову: тот хоть и травмирован, но не заразен - алкоголиков вирус не берет, - рассказала "Комсомолке" артистка. - Кстати, в этот раз, как и в течение всей пандемии, гости пришли на программу в масках, сдали анализы. До грима нас допустили только через 10 минут, получив отрицательный результат на Covid-19. Поэтому с чистой совестью заявляю, что Диму заразила точно не я! Сама я уже в Болгарии, со всеми тестами: отрицательный ПЦР и 218 антител. А Дмитрию Борисову, прекрасному ведущему и милейшему человеку, я желаю скорейшего выздоровления! Уверена, что его молодой организм и позитивный настрой помогут быстро победить вирус.