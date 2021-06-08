СК: Подозреваемые в нападении на полицейских в Новосибирской области причастны к хулиганству и грабежу

Следственный комитет установил причастность обвиняемых в нападении на полицейских в Новосибирской области к другим преступлениям. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Похоже, новосибирские полицейские, которые смертельно ранили при задержании Векила Абдуллаева, могли стать жертвами профессиональных грабителей. Следственный комитет установил причастность обвиняемых в нападении на полицейских в Новосибирской области к другим преступлениям.

- В рамках расследования уголовного дела о происшествии в Новосибирской области получены данные о причастности двух обвиняемых Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова к совершению в октябре 2020 года в Новосибирске хулиганства и грабежа. Как установлено, обвиняемые и еще одно лицо в ответ на замечание из-за неправильно припаркованного на газоне автомобиля избили мужчину, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и другие травмы. Кроме того, они требовали передать все имевшиеся у него деньги, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие выяснило, что по в феврале 2021 года УМВД по Новосибирской области даже возбудило по этому нападению уголовное дело, но установить преступников не удалось. Дело было приостановлено, но технические возможности "оперативного установления личностей" решили применить только сейчас. Повод самый серьезный: подозреваемых опознала сама жертва, а последующая техническая экспертиза все подтвердила.

- После публикации в СМИ видеозаписей с места оказания сопротивления с применением насилия в отношении сотрудников полиции потерпевший по вышеуказанному делу опознал Курбанова как одного из лиц, совершивших на него нападение. В настоящее время расследование возобновлено, и уголовное дело передано в Следственный комитет России. Уже проведено опознание Курбанова, у него изъята куртка, в которой он, предположительно, находился в момент нападения на потерпевшего. По ней проводится соответствующая экспертиза. Также назначена экспертиза по изъятой видеозаписи с камеры системы «Безопасный город», на которой зафиксированы обстоятельства нападения и автомобиль, принадлежащий Курбанову, - подчеркнула Петренко.

В это время правозащитники, общественные деятели, депутаты Азербайджана обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину. Они не довольны освобождением из-под стражи инспектора ДПС, который случайно ранил их земляка Векила Абдуллаева.

Друзья убитого при сопротивлении полицейского Векила Абдуллаева Исмаилова и Курбанова ждут своей участи под арестом. Их будут судить за применение насилия в отношении полицейского, оскорблении представителя власти, а еще за хулиганство и прошлогодний грабеж.

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