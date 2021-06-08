Поднять или опустить? Власти спорят, что делать с налогами для россиян

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Перенастройка налоговой системы. Именно над этим сейчас думают в правительстве. Задача чиновников - сделать систему более справедливой и эффективной. То есть, чтобы сборы не падали, а стимулы для бизнеса - росли. Как обеспечить эффективное администрирование и не дать бизнесу задохнуться? И может ли здесь помочь цифровизация? Эти вопросы обсудили участники сессии «Налоговая система России: образ будущего. Отвечая на вызовы», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ГЛАВНОЕ - ДОВЕРИЕ И ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

Платить налоги не любит никто, но от этого никуда не деться. «Дань» государству должны платить и граждане, и бизнес. Но чтобы система работала, нужны две важные составляющие. Во-первых, доверие к институтам власти. Во-вторых, удобство для налогоплательщиков.

- Очень важно сохранять правила, обещания, которые государство дает налогоплательщикам. Развивать то, что укрепляет доверие, - заявил модератор сессии, депутат Госдумы Андрей Макаров.

У российских властей сдерживать обещания получается плохо. Налоги все равно повышают. Точнее придумывают неналоговые платежи, которые формально налогами не считаются, но все равно увеличивают нагрузку на бизнес (торговый и утилизационный сборы, «Платон», маркировка и т.д.).

- Налоговая система должна меняться. Но любые изменения должны быть предсказуемы. Они должны быть растянуты во времени, должны быть переходные периоды и так далее. И самое главное - не надо пытаться налоговыми инструментами решать все проблемы, которые перед нами стоят, - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

ТЕХНОЛОГИИ - ПЛЮС НА МИНУС

Федеральная налоговая служба России считается одной из самых продвинутых в мире. Тем не менее потенциал для улучшения все еще большой. Да, на сайте ФНС появился личный кабинет налогоплательщика. Но упростить нужно еще многое, чтобы общение с налоговиками стало еще проще, считают эксперты.

- Технологии сегодня дают невероятные возможности. Мы проанализировали международный опыт. Выяснилось следующее. Когда государство ставит свой интерес впереди, тогда технология получается дорогой, сложной и все сопротивляются. Поэтому нам нужно сначала получить благо для налогоплательщиков, - заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

По его словам, Налоговый кодекс можно было бы значительно упростить. По крайней мере, описывать каждое действие нет смысла.

- Мы много говорим о том, чтобы государство делало максимум сервисов. Что это такое? Это кастомизация под каждого человека, очень большая гибкость. Как мы можем законодательным микроменеджментом обеспечить эту гибкость? Есть правоотношения, где мы можем формировать принципы. Если действия госорганов отвечают принципам, то пусть так и работают, - пояснил Егоров.

Яркий пример - режим самозанятых. В этом статусе уже зарегистрировались более 2,3 млн человек. И в большинстве своем это те люди, которые раньше не платили никаких налогов, а теперь поверили государству и обелили свои доходы. И хотя есть и злоупотребления (например, перевод наемных сотрудников в самозанятые ради сокращения налоговой нагрузки), это та цена, которую правительство готово заплатить. Плюс негатив можно нивелировать за счет больших массивов данных и искусственного интеллекта.

- Применение цифровых технологий позволяет сохранить то положительное, что было достигнуто, и одновременно бороться с уклонением или злоупотреблениями, - считает Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса в России.

БОЛЬШЕ СТИМУЛОВ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Главная цель перенастройки налоговой системы - в том, чтобы сделать ее более эффективной. А это значит, что бизнес необходимо стимулировать инвестировать больше денег в развитие, а не выводить миллиарды в виде прибыли и дивидендов.

- Нужно серьезно поработать над действующим налоговым правовым полем. Мы готовы к тому, чтобы упростить для налогоплательщиков администрирование, сделать более комфортной для него работу, чтобы работать лучше и платить больше налогов, - пояснил глава Минфина Антон Силуанов.

- Большой вызов перед всей нашей системой - вопрос конъюнктурных доходов, рентных доходов. Как сделать так, чтобы они были направлены на инвестиции? Это то поручение, которое дано президентом, и то решение, очевидно, нелинейное и не очень простое, которое предстоит найти. В любом случае, наша налоговая система должна поощрять инвестиции, - заявил Максим Решетников.

При этом он отметил, что не является сторонником какого-либо изменения налоговой нагрузки. Особенно сейчас.

- Мне кажется, сейчас, когда мы выходим из кризиса, любое увеличение налоговой нагрузки подточит тот потенциальный экономический рост, об увеличении которого мы все заботимся. А снижение налоговой нагрузки - может подточить налоговую базу регионов, - пояснил министр экономического развития.