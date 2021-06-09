У «Комсомолки» в Viber появился тематический стикерпак для настоящих сибиряков

Читайте нас, делитесь нами в Viber! В Новосибирске поймут!

В Viber, одном из топ-2 приложений для общения в России, появился первый региональный стикерпак KP.RU. Мы придумали 20 забавных стикеров о любимой столице Сибири, чтобы вы могли делиться новостями и общаться с друзьями на одном языке. Только настоящие сибиряки оценят стикеры про знаменитые глобус, дом-бетмен, “Новосибирск главный” и многое другое.

Читайте нас, делитесь нами в Viber! В Новосибирске поймут!

СПРАВКА КП

«Комсомольская правда» — крупнейший российский медиахолдинг. В этом году бренд отметил 96 лет. Мы ценим традиции, но при этом следуем главным трендам. «Комсомолка» всегда была вместе с читателями. Наши корреспонденты работают по всей стране. Следим за работой первых лиц государства, ездим в горячие точки и на равных общаемся с читателями, помогая решать насущные проблемы.