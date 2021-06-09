Ректор Университета 2035 Нина Яныкина: «Наша страна должна производить лучший IT-продукт»

Нина Яныкина, ректор Университета 2035. Автор фото: Василий ВОСТРУХИН

Чтобы добиться научного и технологического прогресса, нужны, прежде всего, квалифицированные специалисты. В России подготовкой кадров для цифровой экономики заложена в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ». Среди операторов соответствующего федерального проекта – Университет 2035. Гостем открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2021 стала ректор университета Нина Яныкина. Она рассказала, как будет выглядеть госуправление будущего, какие навыки сейчас ценят работодатели и как их в себе «воспитать».

- Как повлияла пандемия на требования работодателей при найме сотрудников? Появились ли новые навыки, которыми мы все должны владеть?

- С одной стороны, требования стали более жесткими. А с другой – они оставляют каждому человеку большую зону для развития. От сотрудников требуется все больше и больше владеть электронными средствами коммуникации. Свободное владение компьютером – уже само собой разумеющееся требование. К нему добавились различного рода приложения, новые форматы коммуникации, способность быть все время на связи и эффективно общаться с командой: подчиненными и руководителем.

Новый важный навык – управление собственным временем. Думаю, многие пережили этот стресс в период самоизоляции. Когда каждый день у тебя постоянные «зумы», ты не оставляешь себе времени для отдыха. Это очень сильно истощает. Нужно обязательно учиться управлять своим состоянием в быстром потоке информации.

- Можете привести пример, как люди могут тренировать эти навыки. Допустим, навык тайм-менеджмента?

- Самое важное – это, конечно, планирование. Мы, как правило, не уделяем ему внимания. Просто встаем, смотрим на календарь и начинаем бежать, как лошадка, по кругу. Можно завести привычку хотя бы 15 минут утром или вечером планировать свой день, неделю, месяц. Отслеживать задачи, корректировать, ставить цели и понимать, как и за счет чего ты их достигаешь. Расстановка приоритетов дисциплинирует, помогает делегировать обязанности и дает понимание, от чего можно отказаться в пользу отдыха.

- Есть ли какой-то навык, который помогает быстрее адаптироваться к таким стрессовым ситуациям, которые произошли в 2020 году?

- Мне часто задавали этот вопрос. Я думаю, это навык – быть постоянно готовым к любого рода неопределенности. Внутренне готовым. Никто из нас не предполагал пандемию, и тем не менее она случилась. Мы все как-то приспособились к ней: кто-то сделал это быстрее, а кто-то – медленнее. Чтобы быть готовым к неопределенностям, можно специально погружать себя в нестандартные ситуации. Кто-то делает это за счет хобби, кто-то выбирает экстремальные виды спорта, кто-то каждый месяц, квартал или год начинает учиться чему-то новому. Это развивает нейронные связи, по сути, постоянно тренирует мозг. И только таким форматом – привычкой и ежедневной работы над собой – можно тренировать свою адаптивность к стрессам.

МОТИВАЦИИ ХВАТАЕТ, НУЖНЫ ПЕДАГОГИ

- В России есть федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Одна из его целей – подготовить 120 тысяч студентов по направлениям IT и математика. Достижима ли вообще такая планка, и как увлечь этими специальностями подрастающее поколение?

- Эта цифра основана на потребности, которую государство вместе с экспертами оценивает со стороны рынка труда. Сейчас очень мало специалистов, которые способны зайти быстро в компанию и начать выполнять производственную функцию в сфере IT. Спрос на них очень высок.

Сейчас мы видим, как молодые люди активно интересуется темой IT. Крайне важно, что они с самого детства в ней, по сути дела, живут. Они постоянно с телефонами и знают, каким образом функционируют потоки информации вокруг нас. Это мы с вами привыкли долго думать, читать большие тексты. А у ребят более сжатое, клиповое мышление. Они привыкли быстро поглощать информацию, быстро ее применять и отвергать ненужное.

- То есть, мотивация, практически не нужна?

- Ребята и так достаточно мотивированные. Это можно увидеть на конкурсном отборе в университеты на бюджетные места по IT-специальностям. Их действительно много, вплоть до того, что в этом году пришлось увеличили количество бюджетных мест по IT-направлениям, чтобы удовлетворить спрос со стороны абитуриентов.

Для того, чтобы достигнуть цели – заполнить эти 120 тысяч мест профессионалами – нужны действительно квалифицированные педагоги. Требуются меры, чтобы в университеты преподавать приходили реальные практики. Чтобы днем они работали над классными IT-продуктами, а в выходной или вечером могли прийти в университет и передать студентам эти знания. Это то, чего действительно не хватает. Не хочется перенимать опыт Индии. Где за полгода готовят хороших, работящих программистов, которые просто делают какой-то интерфейс. Мы хотим, чтобы наша страна производила лучший IT-продукт. А для этого нужна качественная подготовка.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»

- Цифровизация активно внедряется и в сферу госуправления. Можете описать, как будет выглядеть госуправление будущего с учетом цифровых технологий?

- В первую очередь, в госуправлении будущего решения будут приниматься на основе данных. По всем сферам деятельности – социальной, в здравоохранении, образовании, городской инфраструктуре. Все это уже начинает зарождаться. Наверное, Москва – самый яркий пример. В том числе, пилотный проект по применению технологий искусственного интеллекта на территории столицы.

Для того чтобы это произошло повсеместно, необходимо, чтобы управленцы от государства были максимально «прокачаны» в работе с данными. Центр компетенций «Кадры для цифровой экономики» Университета 2035 делает такую программу, она называется КЛИК. Это программа подготовки цифровых лидеров. Причем не только для государства, но и для бизнеса, и для некоммерческого сектора тоже. Но начинали мы с государства.

- Чему учатся у вас чиновники?

- Это быстрая программа обучения чиновников в регионах базовым основам работы с данными и цифровыми технологиями. Мы объясняем им, как можно сразу применять их в производственных и управленческих процессах. Сейчас мы делаем только первые шаги по этому направлению, но эффект уже виден. Программа поддерживается со стороны государства достаточно активно, и я надеюсь, что уже к концу этого года можно будет увидеть конкретные результаты.