Событийный календарь для болельщиков Евро-2020 представили в Москве и Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург. Картонные кошки-"болельщицы", расписанные в цвета национальных сборных Евро-2020 у здания Арт-центра на улице Марата. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Туристам Москвы и Санкт-Петербурга предложили посещать оба мегаполиса в рамках одной поездки. В настоящее время комитеты по туризму запустили совместный проект «Два города — миллион впечатлений», а для болельщиков Евро-2020 уже доступен событийный календарь.

Совместные проекты: аудио экскурсии

Комитеты по туризму Москвы и Санкт-Петербурга объединили усилия, чтобы рассказывать больше о туристических направлениях и мероприятиях.

- Российские и иностранные гости, которые приедут к нам, могли бы открыть Москву и Санкт-Петербург, как одно туристическое направление. У нас уже появились аудио экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу. Сейчас к Евро-2020 в Санкт-Петербурге появился информационный центр на колесах MoscowInfoCafe, а на территории «Лужников» открылась футбольная фан-зона и установлены интересные арт-объекты, - рассказала Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы.

По понятным причинам туристический поток в Москву и Санкт-Петербург сейчас менее активный. И отрасль приходится возрождать, придумывать новые способы привлечения туристов – российских и иностранных. Поток гостей определяется сейчас исключительно по заполняемости гостиниц – она превышает 50%, это означает, что туристическая отрасль восстанавливается. Москву уже посетило более 100 тысяч иностранцев.

- Когда откроют границы, то конкуренция среди мировых городов будет большая. Пока же у нас актуален школьный туризм – два города, две столицы, но разные грани истории страны. Это фактически учебник под открытым небом, - рассказал Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Эксклюзивные маршруты: Москва речная, парковый Питер

Проект «Два города — миллион впечатлений» нацелен на открытие новых непопулярных маршрутов в Москве и Санкт-Петербурге.

Французский футболист Давид Трезеге и российский футболист Дмитрий Сычев во время презентации Кубка Европы по футболу в Парке Горького. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

- Раньше мы недостаточно рассказывали о семейном туризме в городах, о детском досуге. В Санкт-Петербурге мало кто знает о Петровской акватории, об Острове фортов в Кронштадте, о существовании детских площадок и экологических маршрутов, - рассказывает Сергей Корнеев.

- Мало кто из гостей смотрит на Москвы с воды, как это распространено в Санкт-Петербурге, поэтому мы предлагаем больше маршрутов по Москва-реке. Мы хотим, чтобы гости увидели Москву и Санкт-Петербург по-новому. У нас будет совместный событийный календарь, гастрономические предложения, программы лояльности в отелях, создали 15 маршрутов по Москве и 9 маршрутов по Санкт-Петербургу – они доступны на платформе Russpass, - говорит Екатерина Проничева.

Ключевым элементом информационной кампании является событийный календарь, где уже размещены ближайшие мероприятия. В Москве с 11 июня начинает работать зона публичного просмотра матчей Чемпионата Европы по футболу 2020, 12 июня – запланированы мероприятия ко Дню России, с 23 по 27 июня – музыкальный фестиваль «Жара», с 1 июля – XX Летние балетные сезоны, 8 июля – Фестиваль Park live, с 8 по 18 июля – Московский международный фестиваль садов и цветов (с полным списком мероприятий можно познакомиться на странице проекта https://journal.russpass.ru/msk_spb).

Также туристам будут предложены скидки на проживание в гостиницах-партнерах проекта, запланировано специальное меню в скоростном электропоезде «Сапсане», которое будет сформировано из самых лучших блюд Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогичное предложение готовится и для авиаперелетов. Предусмотрено совместное участие Москвы и Санкт-Петербурга в различных гастрономических фестивалях. Готовятся гастроли знаковых шеф-поваров.