Бывалые организаторы и новобранцы из стран Балтии примут участие в "Чистых Играх"

Чистые Игры проводят международные турниры с 2019 года

"Чистые Игры" — это командные экосоревнования по сбору и сортировке мусора, в которых участники используют мобильное приложение, напоминающее Pokemon Go. На таких мероприятиях обычно собирают в 10 раз больше отходов, чем во время обычных субботников, а самые шустрые активисты выигрывают призы. Все это сопровождается музыкой и вкусной едой.

26-27 июня в странах Балтии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области Первые Летние Маневры "Чистых Игр". Участники, в том числе ученики второго воркшопа, съедутся из разных уголков планеты и постараются доказать, что их город”Самый экоспортивный”.

Кубки Чистоты ежегодно проходят весной и осенью. Каждый сентябрь страны Балтии объединяются в рамках Кубка Чистоты Балтийского моря, а в 2020 году прошел первый турнир “Россия-США”. Но в этом году организаторы решили пойти еще дальше - провести первые Маневры, чтобы создать сплоченные команды, которые в будущем смогут работать вместе над важными проектами.

Участников разделят по городам, и они пройдут обучение вместе с наставниками - организаторами - эти люди сами прошли курс в апреле 2021 года и уже провели свои тестовые и публичные игры. Примечательно, что Летние Маневры станут первым турниром, где победа присуждается не игрокам, а организаторам.

“Это важно, что во время Летних Маневров учиться придется всем: и нам - координации целых команд, и бывалым организаторам - передаче своего опыта и “капитанству”, и, конечно, новичкам”, - рассказал председатель проекта Дмитрий Иоффе.

Он добавил, что в 2021 году участники опробуют новую активность. Появятся экологические станции, на которых можно будет узнать о проблемах Балтийского моря.