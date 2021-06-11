В Москве открылся форум «Путешествуй!»

Ведущие эксперты туристической отрасли приняли участие в пленарной сессии первого Российского туристического форума «Путешествуй!». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Форум проходит при поддержке Русского географического общества.

Участниками пленарного заседания «Развитие внутреннего и въездного туризма» выступили: заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Ольга Захарова, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, исполнительный директор Московского филиала Института Номура (Япония) Андрей Родионов, советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Татьяна Шаршавицкая, заместитель директора департамента – начальник управления развития отраслевых и региональных проектов АО «Россельхозбанк» Дмитрий Большаков, старший советник генерального директора АО «ВДНХ» Юлия Скоромолова. Модератором встречи выступила исполнительный директор АТОР; сопредседатель экспертного совета по реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму Майя Ломидзе.

«Мы уже давно работаем с АТОР над проектом Брендовых маршрутов, в котором именно бизнес, а не органы власти, формируют продукты как способ мотивации поездок. Бизнес-сообщество много сделало в этом направлении, и мы сегодня обладаем экспертизой и большим количеством единомышленников, кто участвует в проекте. Мы надеемся что наши туристы оценят эти предложения», - отметила Юлия Рыбакова.

Дискуссия стала продолжением работы экспертов в рамках сессии «Туризм и индустрия гостеприимства: новые инвестиционные и технологические возможности для отрасли», которая состоялась 5 июня, во время деловой программы Петербургского международного экономического форума.

«Туризм - это сложная сфера, где впечатления и эмоции базируются на очень простых земных вещах: дороги, сервис, санитарные остановки, отели. «Упаковка» всего этого - это все тоже туризм. И одно без другого - невозможно», - отметила Майя Ломидзе.

Во время встречи эксперты обсудили концепцию и реализацию проекта «Национальные (брендовые) туристские маршруты», часть из которых представлена в рамках выставочной экспозиции Форума, а также методы поддержки действующих туристических проектов.

«Проекты Мостуризма ориентированы на главные тренды в индустрии — индивидуализацию и цифровизацию. Например, сервис RUSSPASS работает как интеллектуальная платформа, предлагающая туристам готовые туры и маршруты для самостоятельных путешествий. Будущее также – за созданием интересных и устойчивых межрегиональных маршрутов. Так, мы уже запустили совместную программу Москвы и Санкт-Петербурга «Два города — миллион впечатлений», которая объединяет два направления и позволяет всем желающим спланировать идеальное путешествие и увидеть все самое интересное, что могут предложить наши столицы», — сказала Татьяна Шаршавицкая.

Исполнительный директор Московского филиала Института Номура (Япония) Андрей Родионов на примере Японии рассказал о влиянии туризма на развитие небольших городов и локаций.

Эксперты отметили, что необходимо наладить постоянную работу по информационной поддержке новых форматов путешествий, которые только набирают популярность в России.