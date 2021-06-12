«Оля, ты огонь на заводе, и Сталин хочет потушить тебя!»: Собчак спародировала Бузову

В финале ролика Бузова-Собчак обнимает играющего Сталина актера и томно объявляет: «Я самая знаменитая женщина этой страны, и я спасу Сталина, потому что мои люди всегда со мной!». Фото: кадр видео.

Дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа никого не оставил равнодушным: громкую премьеру спектакля «Чудесный грузин» обсуждают и в СМИ, и в соцсетях. В постановке Эдуарда Боякова Ольга сыграла Беллу Шанталь – шпионку и певицу кабаре. Режиссер остался в восторге от игры своей протеже, но Ксения Собчак, похоже, так не считает. В новом выпуске своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» телеведущая высмеяла актерский талант и вокальные данные экс-коллеги по «Дому-2».

Ксения сняла сюжет под названием «МХАТ. Репетиция». В ролике она предстает перед зрителями в образе Бузовой, одетой в костюм птицы Феникс, сидящей в золотой клетке (именно в таком виде певица появилась на недавней премии «Муз-ТВ»). По сюжету Ольга должна сыграть огонь, который пытается потушить Сталин.

- Оля, ты огонь! Огонь на заводе! – кричит режиссер.

- Я не поняла: так я огонь или я певица? – отвечает ему Собчак в роли Бузовой.

- Ты, скорее, кто угодно, чем певица! – парирует постановщик. - Сталин хочет тебя потушить, но ты огонь страсти, который разгорается в его душе! Оленька, покажи мне чудо, сыграй! Оля, дергайся, дергайся! Да-да! Обнимай Сталина!

«Оля, ты огонь на заводе, и Сталин хочет потушить тебя!», - говорит в видео режиссер Собчак-Бузовой. Фото: Инстаграм.

Собчак начинает комично двигать попой под музыку на мотив композиции Бузовой «Мало половин».

- Ты же можешь перекошмарить миллионы своих же людей. В моей вселенной один господин. Ты будешь так велик и непобедим. И под тобой народ будет снова един. Я открываю мир чудесных грузин! Мало положил, мало граждан положил, мало посадил, мало граждан посадил, - спела Собчак о Сталине под музыку главного хита Бузовой.

В финале Бузова-Собчак обнимает играющего Сталина актера и томно объявляет: «Я самая знаменитая женщина этой страны, и я спасу Сталина, потому что мои люди всегда со мной!». В этот момент Ксения складывает пальцы сердечком, как это обычно на публике делает Оля.

Собчак спародировала образ птицы Феникс, в котором Бузова появилась на недавней премии «Муз-ТВ». Фото: Иван МАКЕЕВ

Шутки шутками, но Собчак предлагает зрителям подсчитать, во сколько театру обошлась постановка с участием Бузовой. За два выхода на сцену и период репетиций она получила 447 тысяч рублей.

- Весь мир - театр, а мы в нем - Ольга Бузова, - пошутила Ксения. - Согласно договору, который нам удалось достать, театр заплатит Ольге полмиллиона рублей. К примеру, звездный состав «Гоголь-центра» за выход на сцену получает от 40 до 60 тысяч рублей. Вот и сравните. Условия контракта строгие. До 30 июня Бузова обязана следить за своим здоровьем и моральным состоянием, не конфликтовать ни с кем из труппы, не менять внешность, не опаздывать, помнить слова сценария и порядок действий в спектакле, слушаться режиссера.

В ролике Ксения комично двигается на мотив хита Бузовой "Мало половин". Фото: кадр видео.

К слову, сама Ксения пять лет назад оказалась примерно в той же ситуации, что и Бузова. В 2015 году на сцене Театра наций прошла премьера спектакля «Женитьба» по мотивам пьесы Гоголя. Собчак в нем сыграла роль свахи Феклы Ивановны. Игру Ксении тоже бурно обсуждали и СМИ, и завзятые театралы. За четыре месяца выступлений Собчак получила гонорар в 310 420 рублей, то есть примерно 40 тысяч рублей за спектакль.

По поводу актерского дебюта Ольги Бузовой также высказался актер и режиссер Сергей Безруков. В ходе подведения итогов третьей «Фабрики Станиславского» он заявил: «Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас».