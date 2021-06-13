Опять «русские»: В США уверены, что половина пособий по безработице во время пандемии была украдена

К воровству денег могу быть причастны как крупные преступные группировки, так и мелкие уличные банды Фото: REUTERS

Около половины всех средств, выделенных на поддержку безработным американцам во время пандемии, могли быть украдены организованной преступностью. Всего же речь идет о сумме примерно в $400 миллиардов.

Деньги похищались с помощью «фиктивных безработных» – проще говоря, с использованием персональных данных, похищенных злоумышленниками у граждан.

По мнению генерального директора аналитической фирмы LexisNexis Risk Solutions Хейвуда Талькова, не менее 70% похищенных средств уже покинули страну и оказались в руках преступных синдикатов в Китае, Нигерии и России.

«Власти знали, что мошенничество неизбежно, но решили, что отдать деньги людям, которые отчаянно в них нуждались, было важнее, чем тщательно разбираться в подлинности каждого заявления», – пишут американские СМИ.

По их мнению, к воровству денег причастны как крупные преступные группировки, использовавшие ворованные личные данные, так и мелкие уличные банды, которые силой заставляли людей писать заявления на получение пособий.

В дальнейшем деньги либо обналичивались через банкоматы, либо переводились на зарубежные счета, нередко с использованием криптовалют.

- Широко распространенное мошенничество на государственном уровне при страховании от безработицы во время пандемии – одна из самых серьезных проблем, которые мы унаследовали от предыдущей администрации, – заявил экономист Белого дома Джин Сперлинг.