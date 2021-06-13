Телебашню в столице Малайзии подсветили триколором, а брюссельского «Писающего мальчика» нарядили в костюм русского гвардейца

Истории переодевания скульптуры насчитывает уже около 300 лет. Фото: Посольство России в Бельгии

В честь празднования Дня России телебашню Менара в Куала-Лумпуре (одно из самых высоких телекоммуникационных сооружений в мире) окрасили подсветкой в цвета российского триколора.

В Малайзии в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом все торжества проходят в условиях строгого карантина, и яркий финал праздника стал настоящим подарком для россиян, находящихся сейчас на территории этой страны.

С начала июня в Малайзии действуют жесткие ограничения, в рамках которых жители могут покидать свои дома лишь для посещения аптек и магазинов, в которых разрешено проводить не более двух часов в день.

В бельгийской столице День России отметили по-своему: знаменитую скульптуру «Писающего мальчика» нарядили в костюм русского гвардейца времен царской армии.

В торжественном переодевании принял участие посол России в Бельгии, который и передал властям города костюм, созданный по образцу мундира офицера императорской гвардии.

Истории переодевания скульптуры, предположительно впервые созданной в XV веке, насчитывает уже около 300 лет – за эти годы «мальчик» примерил на себя около 1000 различных костюмов, а неподалеку от скульптуры в Королевском музее находится экспозиция его нарядов.