Самцы ехидн потрясли ученых своим «мужским достоинством»

Ехидна - млекопитающее, в существование которого трудно поверить. Фото: Shutterstock

У самцов ехидн нашлось чем удивить научный мир сверх всякой миры, что называется. И, главное, озадачить. Нашлось благодаря исследованиям, которые недавно провели ученые трех австралийских университетов – Монаша (School of Biological Sciences, Monash University), Мельбурнского (School of BioSciences, University of Melbourne) и Квинслендского (School of Agriculture and Food Science, University of Queensland).

Ехидны удивительны сами по себе. Британским ученым, которые первыми – еще в 18-м веке - рассказали об этих обитателях австралийского континента, даже не поверили, что такое чудо природы вообще может существовать.

Конечно, со временем стало известно и о том, насколько впечатляюще выглядят пенисы ехидн. А вот зачем им такие огромные – длинной в треть тела, да еще и с четырьмя головками на конце - выяснить было недосуг. Многовековой пробел в естествознании и попытались ликвидировать австралийские исследователи, которыми руководила Джейн Фенелон (Jane Fenelon.) О результатах они сообщили в научном журнале Sexual Development, а коротко о них рассказало не какое-нибудь легкомысленное издание, а серьезный портал Phys.org.

Своим удивлением ученые поспешили поделиться в соцсетях.

Разбираясь в тонкостях половой жизни ехидн, ученые изготовили модели их репродуктивной системы - в первую очередь объемную модель пениса. Создать её помогла микро-томография (micro Computer Tomography) «мужских достоинства» 50 самцов, попавших в ветеринарный госпиталь после ДТП.

Среди прочего выяснилось много интересного. Мошонки у самца нет – он прячет свой пенис внутри тела. И если самец не возбужден, то снаружи ничего и не видно.

Пенис ехидны и в самом деле представляют собой эдакие четырехчлены - заканчивается четырьмя головками, к каждой из которой подходит своя уретра и свои главные кровеносные сосуды, доставляющие кровь для эрекции.

Во время полового сношения, которое у ехидн происходит в позе «на боку», самец использует только две головки – извергает семя с какой-то одной стороны. Или слева, или справа.

Завершив один половой акт, самец способен очень быстро начать другой – на другом боку. И «пульнуть», в итоге, из двух оставшихся стволов. И так до десяти раз к ряду. С разными самками.

То в одни, то в другие головки сперму перенаправляет хитро устроенное пещеристое тело.

Кстати, и самки ехидн не отличаются целомудренным поведением. В одной из них, погибшей в ДТП, нашли сперму 11 разных самцов.

Фоокус-покус: нет пениса.

А вот он появился.

Вникнув в особенности репродуктивных органов ехидн, ученые пока так и не поняли, почему они у зверьков столь причудливые. Какие эволюционные преимущества дают?

- Одному богу известно, в чем тут дело, - заявил один из исследователей доктор Стив Джонсон (Dr Steve Johnston) газете Daily Mail.

Изучение премудростей пенисов ехидн продолжается.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Всё не как у других

Австралийская ехидна (Tachyglossus aculeatus) – млекопитающее, но несет и откладывает яйца. Имеет клюв. Взрослые особи достигают в длину 45 сантиметров. Покрыты колючками и мехом.

Вдоль спины у зверьков проходит особая мышца -panniculus carnosus, благодаря которой они стремительно сворачиваются в колючий шар.

На коже ехидны расположены клетки, реагирующие на изменения окружающего электрического поля. Зверьки «чуют» малейшие его колебания, которые возникают от движений насекомых, червячков и моллюсков – потенциальной добычи.

Ехидна сумчатое животное, но сумками самки обзаводятся, только забеременев.

Самцы используют пенисы исключительно для оплодотворения, писают через клоаку, расположенную поодаль от головок.

Самец ехидны выглядит внушительно.

КСТАТИ, О МУЖСКОМ ДОСТОИНСТВЕ

Размер имеет значение

Ничем не уступают ехиднам самцы летучих лисиц. А некоторые так и фору дадут. В смысле пенисов. Их размеры оценили ученые из Сиракузского университета штата Нью-Йорк (Syracuse University). Из собранных ими данных следует: вес «хозяйства» у некоторых рукокрылых достигает 9 процентов от веса тела, при том, что у людей этот показатель не превышает 1 процента. И длина пенисов летучих лисиц внушительная.

Зачем понадобились интимные измерения? Затем, чтобы определить, связаны ли размеры «мужского достоинства» с размеров мозга их владельца и его умственными способностями. Связь нашлась, но не слишком приятная для интеллектуалов.

Оказалось, чем самец глупее, чем меньше у него мозг, тем активнее он в сексе. Тем тяжелее и длиннее у него половые органы.

Ученые предполагают, что нащупали некий новый закон эволюции, благодаря которому природа одаривает своих чад либо большим мозгом, либо крупными половыми органами.

У летучих лисиц есть чем помериться с ехиднами.

О скабрезных особенностях секса летучих лисиц и летучих мышей, которые открылись исследователям читайте Летучие мыши шокировали ученых изощренными интимными ласками