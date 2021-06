Четыре женщины по горячим следам снимут фильм про скандал с Харви Вайнштейном

Харви Вайнштейн станет героем фильма. Фото: REUTERS

Кто, как не Штаты даже великий позор нации умеют обратить в грандиозное шоу и монетизировать?

Так случилось и с движением #metoo, спровоцированным расследованием и судом в отношении Харви Вайнштейна — влиятельнейшего продюсера Голливуда, приговоренного в 69 лет к 23 годам лишения свободы за изнасилование третьей степени и склонении к сексу первой степени.

Теперь в США снимут кино про Вайнштейна. Снимут, конечно, женщины. Главные роли должны сыграть Кэри Маллиган («Великий Гэтсби», «Девушка, подающая надежды») и Зои Казан («Руби Спаркс», «В твоих глазах»).

Режиссером стала обладательница «Эмми» за сериал «Неортодоксальная» Мария Шрадер. Сценарий проекта создает Ребекка Ленкиевич («Колетт»). Антивайнштейновский фильм создает, что иронично, один из основных конкурентов The Weinstein Company — компания Universal Pictures.

В основу ленты ляжет книга She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement («Она сказала.Разоблачение истории о сексуальных домогательствах, которая помогла зажечь движение»), написанная репортерами The New York Times Меган Тухи и Джоди Кантор. Еще в 2017 году журналисты в этой книге собрали свидетельства молодых актрис и подчиненных продюсера, пострадавших за последние 30 лет, а также раскрыли подробности систематических денежных выплат жертвам сексуальных домогательств продюсера.

После этого волна #metoo накрыла Голливуд: истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Съемки проекта, название которого пока неизвестно, запланированы на лето текущего года.

В это время сам Вайнштейн отбывает срок в исправительном учреждении к востоку от Буффало (штат Нью-Йорк). Суд над ним продолжается. В Лос-Анджелесе должен состояться другой процесс, по которому продюсер выступит обвиняемым. Его опять обвиняют в насилии: изнасиловании (четыре случая), принудительном оральном соитии (четыре случая), насильственных действиях сексуального характера (два случая) и принудительном половом акте (один случай). Потерпевшими выступают пять женщин. Защита американского продюсера утверждает, что «к настоящему моменту» Харви Вайнштейн «почти ослеп».

