Один с желто-голубым флагом: кто пришел болеть за Украину в московскую фан-зону "Лужников"

. Фото: Алиса ТИТКО

Евро-2020 набирает обороты, в третий игровой день встречались сборные Украины и Голландии. Московская фан-зона в "Лужниках" собрала около 300 человек. Понять, кто за кого болел, было сложно. Несколько человек в желтых куртках, кросовках. И только один человек зашел на бело-красно-синию трибуну с украинским флагом.

- Вы откуда?

- Из Москвы, - говорит Артем.

- И поддерживаете Украину?

- Да. Никого нет, кроме меня с флагом. Но видно тех, кто болеет за Украину. Они переживают, нервничают на атаках сборной.

. Фото: Алиса ТИТКО

Сборная Украины держалась достойно первый тайм, было сложно определить фаворита матча. Но на 52 минуте украинцы "сломались" - первая ошибка и пропускают гол, через шесть минут еще один. На табло - Украина-Голландия 0:2.

- Думал, что будет 0:3, как Россия с Бельгией вчера играла. Правда, вчера не смог попасть в фан-зону - уже не было билетов, - говорит болельщик Артем.

- А за Россию болеешь?

- Да. Я вообще люблю смотреть футбол. Мы впервые с дедом смотрели игру, когда мне было шесть лет. Играла команда "Челси" с кем-то, не помню уже. Мне было интересно. И вот много лет уже смотрю футбол. Смотрю матчи интересных команд.

Команда Андрея Шевченко пошла в атаку после двух пропущенных голов.

- Почему так не делала сборная Черчесова? - обсуждали болельщики.

Практически в точности, как забила два гола Голландия, забила два мяча и Украина - на 75-й и 79-й минутах.

- Вот бы так и осталось. Ничья 2:2 - это достойно, - говорили на трибуне.

- Ярмоленко красивый гол забил, с такого большого расстояния.

Последняя десятиминутка была довольно напряженной в фан-зоне. Многие надеялись, что третий гол забьет Украина. Но чудо не случилось, гол забила Голландия и одержала победу в матче с Украиной 3:2.

- Украина проиграла, но по-другому. Это была битва. Мне понравилось, если получится, то приду поддерживать Россию 16 июня в матче с Финляндией, - рассказал болельщик Артем.

- А российский флаг есть?

- Конечно.