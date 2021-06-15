Анекдоты: Бдительный охранник обнаружил две ошибки в сканворде

Два священника устанавливают на дороге щит с надписью: «Остановись, конец уже близок! Поверни, пока не поздно!».

Мимо них на огромной скорости проезжает фура, водитель орет:

- Проклятые сектанты, достали вы уже!

Машина скрывается за поворотом, оттуда слышен грохот и громкий бульк.

Один священник задумчиво говорит другому:

- Похоже, брат мой, ты был прав, надо было написать просто «Мост разрушен».

* * *

Мяукнул на кота, а он посмотрел на меня, как на полного идиота, видимо, я глупость какую-то на их языке сморозил.

* * *

По-видимому, утонул все-таки Герасим, а не Муму, потому что из них двоих только Муму могла рассказать Тургеневу эту историю.

* * *

- Доктор, у меня такое чувство, словно меня никто всерьез не принимает.

- Да вы шутите!

* * *

И жили они долго и счастливо. Два месяца счастливо и 38 лет долго.

* * *

- Ну, и на какую оценку сдал экзамен?

- На присягу.

* * *

Счастье - это когда все про тебя всё понимают, но ничего с тобой поделать не могут.

* * *

- Полиция, меня ограбили!

- Как он выглядел?

- Как обычный банк.

* * *

Из источников, близких к Министерству культуры, стало известно, что Ольга Бузова в ближайшее время намерена стать солисткой Большого театра. Для этого дива начала брать уроки вокального мастерства у Кати Лель.

* * *

Забавно слышать в торговом центре по громкой связи: «Найден слуховой аппарат, обращаться в справочную».

* * *

Отключили на неделю горячую воду. Теперь холодная льется из обоих кранов, но из горячего в пять раз дороже.

* * *

Двое посетителей пивбара заказывают пиво, один при этом добавляет:

- Только в чистой кружке.

Официант приносит две кружки пива и спрашивает:

- Кто заказывал в чистой?

* * *

В Одессе на дне рождения:

- И что тебе, Моня, такого пожелать, шобы потом не слишком завидовать?

* * *

Бухгалтер Сидорова при получении своего нового паспорта по привычке поставила подпись своего директора.

* * *

22.00:

- Милый, что тебе важнее - я или футбол?

23.50:

- Конечно же, ты!