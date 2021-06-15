Анекдоты: Бдительный охранник обнаружил две ошибки в сканворде

Два священника устанавливают на дороге щит с надписью: «Остановись, конец уже близок! Поверни, пока не поздно!».
Мимо них на огромной скорости проезжает фура, водитель орет:
- Проклятые сектанты, достали вы уже!
Машина скрывается за поворотом, оттуда слышен грохот и громкий бульк.
Один священник задумчиво говорит другому:
- Похоже, брат мой, ты был прав, надо было написать просто «Мост разрушен».
* * *
Мяукнул на кота, а он посмотрел на меня, как на полного идиота, видимо, я глупость какую-то на их языке сморозил.
* * *
По-видимому, утонул все-таки Герасим, а не Муму, потому что из них двоих только Муму могла рассказать Тургеневу эту историю.
* * *
- Доктор, у меня такое чувство, словно меня никто всерьез не принимает.
- Да вы шутите!
* * *
И жили они долго и счастливо. Два месяца счастливо и 38 лет долго.
* * *
- Ну, и на какую оценку сдал экзамен?
- На присягу.
* * *
Счастье - это когда все про тебя всё понимают, но ничего с тобой поделать не могут.
* * *
- Полиция, меня ограбили!
- Как он выглядел?
- Как обычный банк.
* * *
Из источников, близких к Министерству культуры, стало известно, что Ольга Бузова в ближайшее время намерена стать солисткой Большого театра. Для этого дива начала брать уроки вокального мастерства у Кати Лель.
* * *
Забавно слышать в торговом центре по громкой связи: «Найден слуховой аппарат, обращаться в справочную».
* * *
Отключили на неделю горячую воду. Теперь холодная льется из обоих кранов, но из горячего в пять раз дороже.
* * *
Двое посетителей пивбара заказывают пиво, один при этом добавляет:
- Только в чистой кружке.
Официант приносит две кружки пива и спрашивает:
- Кто заказывал в чистой?
* * *
В Одессе на дне рождения:
- И что тебе, Моня, такого пожелать, шобы потом не слишком завидовать?
* * *
Бухгалтер Сидорова при получении своего нового паспорта по привычке поставила подпись своего директора.
* * *
22.00:
- Милый, что тебе важнее - я или футбол?
23.50:
- Конечно же, ты!