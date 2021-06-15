Геннадий Зюганов: Думаю, многие пытались меня завербовать, но ничего из этого не вышло

Геннадий Зюганов. Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Андреевич, - спросили мы у лидера КПРФ - в шутку, разумеется, - а как все-таки Госдепу удалось завербовать Зюганова? И какая польза от этого Компартии России?

- Хочу сказать, думаю, многие пытались, но ничего из этого не вышло, - ответил, на полном серьезе, Зюганов. - Наверное, я единственный из политиков (российских. - А.Г.), который встречался с Ричардом Никсоном, почти два часа обсуждал с ним вопросы, выступал в Международным совете в Нью-Йорке, где был Рокфеллер со своей дочкой.

Я выступал в ведущих университетах США, в том числе в Хьюстоне, в знаменитом американском университете. Встречался с Клинтон и Обамой.

Ничего похожего, о чем вы говорите, и быть не может. Я отстаивал свою позицию, нашу точку зрения. А в Давосе вообще сказал: мы будем строить у нас социалистическое, справедливое общество. Американцам это не нравится.

Что касается в целом Госдепа. Он видит в нас главного противника. Поэтому он все делает, чтобы на Украине был бандеровско-нацистский режим. Они все делают для того, чтобы унизить Белоруссию и оторвать ее от России. И они вообще объявили у нас почти четыреста человек персонами, на которые наложены большие санкции. Поэтому, к Госдепу мы никакого отношения не имеем. А наша команда блестяще знает международные отношения. И Мельников, и Кашин, и Калашников великолепно работают.

Мы провели в последнее время все крупные международные акции, включая юбилей и Великого Октября, и Красной Армии. Сейчас готовимся к 100-летию Компартии Китая.

У нас на юбилей (Октябрьской революции. - А.Г.) приехало 132 делегации. Все до единой поддержали нашу позицию и по Донбассу, и по Крыму, и отстаивают идеалы справедливого социализма.

- Геннадий Андреевич, нас, знаете, какие ещё слухи беспокоят? Как пленум ЦК КПРФ, как съезд, так мы готовимся к «отставке Зюганова». Почему вас никак не свергнут?

- Не только вас, партию власти вместе с одной из башен Кремля это беспокоит. (смеётся) Десять месяцев меня «мочили» из всех стволов. Какую грязь только ни откопали. Из 90-х все вытащили. Я думал, они уже забыли.

Тогда газету «Не дай Бог!» выпускали в Финляндии, под руководством Чубайса и еще троих «подельников», по-моему... И сейчас снова вытащили.

Наши товарищи недавно выпустили фильм «Зюганов». Там показана моя позиция, с первого дня сражения за страну, за трудовой народ. По сегодняшний день. Только документы и материалы.

Так вот, я выпустил недавно к съезду материал «Русский мир на двух осях». Меня впервые, при тайном голосовании, на съезде только что единогласно все избрали. Попробуйте теперь снимать. Все единогласно избрали, поддерживают.

Поэтому - не торопитесь.

Но у нас выросла хорошая, талантливая молодежь. И Афонин прекрасно работает, и Новиков – один из грамотных идеологов. И Калашников – великолепные передачи ведет, международник крупный. И Ющенко развивается успешно. И у нас плеяда целая молодежных лидеров. Ивачев, Долгачев, Маша Прусакова.

У нас выросла молодежь. Мы только в своей школе подготовила полторы тысячи талантливых молодых людей. Моя задача – максимально им передать знания, опыт, умения, волю и характер для защиты трудового народа.

И вас тоже, вы талантливые журналисты.

- Спасибо. Сколько времени еще вам для этого потребуется?

- Вот сейчас очень важный сентябрь. Если в сентябре сумеем переломить (видимо, ситуацию. - А.Г.) в пользу страны и трудового народа, начнем выздоравливать...

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