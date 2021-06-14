Геннадий Зюганов: Возрастную команду Бельгии можно было перебегать, а наши отступили

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Андреевич, ровно 3 года назад, 13 июня…

- Если футбол, то -14-го.

- Ну, или 14 июня, это неважно.

Было ваше интервью у нас на радио, в газете и на сайте, посвящённое ЧМ - 2018 которое называлось «Геннадий Зюганов: Пойду в «Лужники» с красным флагом и Грудининым».

И вы пошли. И сидели где-то в трех метрах от нашей сборной и руководили ею. Дзюба выполнял все команды Генерального секретаря. И мы тогда выиграли у Саудовской Аравии…

- Ну, 5:0 тогда п белили. Я говорил Черчесову: «Выпускай Дзюбу». Его выпустили, и он головой шикарный гол забил.

- Почему же сейчас, когда мы играли с Бельгией, вы нашу сборную бросили на произвол судьбы?

- Нет, то было первенство мира, готовили, воспитывали, отмобилизовали.

Всегда ходил на футбол, близко знаком со всеми тренерами, спортсменами.

И наши тогда показали блестящую игру.

Что касается нынешнего проигрыша... Мне бы хотелось, чтобы спортсмены посмотрели игру моей сборной.

У нас команда КПРФ по мини-футболу вошла в тройку лучших европейских. Мы только «Барселоне» проиграли по пенальти один матч, мы чемпионы России, чемпионы Москвы. И мы тоже с Бельгией встречались тогда, когда наши 3:0 проиграли, и мы побели со счетом 4:1. И наша команда показала: для того, чтобы победить, надо бороться, быстрее думать, быстрее бегать, быстрее пасовать.

Я в этот раз крайне был расстроен, когда наши уступили Бельгии. Почему? Потому что они не выполнили главную установку: надо бороться. Бельгийская команда сильная, но она возрастная, там средний возраст 28 лет, их можно было перебегать. Они мастеровитее, но если ты вышел защищать свою державу, ты должен сражаться, а они не сражались, они оказались не готовы.

Они отступили назад, дважды ошиблись и дважды схлопотали голы, а потом на последних минутах и третий мяч нам бельгийцы ю засунули.

Команда Черчесова играли слабее своих возможностей, и надо немедленно вносить коррективы и в тактику, и, прежде всего, себя заставить работать на полную катушку.

Я вчера посмотрел, как играла сборная Украины. Кстати, 2:0 проигрывали голландцам, 2:2 сравняли. Шикарный забили гол в «девятку» и головой заколотили.

Правда, в конце проиграли, а могли и не проиграть. Но украинская сборная боролась. Я, кстати, болел тоже за Украину.

- Было подозрение – не сидит ли там Зюганов?

- Нет, я смотрел у телевизора.

- 16-го и 21-го наши снова играют. Вы пойдете?

- Ну, буду максимально болеть. Но, еще раз хочу сказать, команда должна бороться, в противном случае на чемпионате Европы и мира делать нечего.

Сборная СССР в 60-м поехала – выиграли, стали чемпионами. Лобановский повез тогда свою дружину. Мы проиграли в финале, по-моему, даже в дополнительное время.

Но в целом выступали и на Олимпиадах, и на чемпионате Европы, и на мировых чемпионатах неплохо.

Здесь пока наша команда не показывает ни воли, ни характера, ни современной тактики.