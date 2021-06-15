Аты-баты, шли солдаты: как в стране менялся армейский стол. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Спартанские условия, которые были в царской армии в последнее десятилетие ее существования, в красках описывает в своих мемуарах генерал Антон Деникин. В его воспоминаниях казарма выглядит так: деревянные нары вдоль стен, иногда с отдельными топчанами, на них соломенные тюфяки и подушки. Вот и весь быт. Снабжение солдат до 1905 года не предусматривало постельного белья и одеял. Укрывались солдаты шинелями, которые носили в качестве верхней одежды. При этом шинели были одного типа и для теплых южных широт, и для северных с их лютыми морозами. Выкручивались как могли: из ношеных шинелей кроили суконные куртки или полушубки. Пища в императорской армии соответствовала скромным бытовым условиям. Однако ее не гнушался даже государь: при посещении казарм он всегда снимал пробу с рациона военнослужащих.

«Типичное суточное меню: утром — чай с черным хлебом; в обед — борщ или суп с 1/2 фунта мяса или рыбы (после 1905 года — 3/4 фунта) и каша; на ужин — жидкая кашица, заправленная салом», - пишет Антон Деникин.

В довоенные годы солдаты одевались в гимнастерку, шаровары (брюки галифе) и кирзовые ботинки или сапоги с «обмотками». Летнюю униформу шили из х/б тканей, зимнюю — из шерстяной. Шинель носили в скатке, перекинутой через левое плечо, чтобы удобно было стрелять. В рационе солдат главенствовал хлеб. В день красноармейцу полагалось его около 1 кг (600 г ржаного и 400 г пшеничного). Помимо хлеба дневной рацион состоял из 175 г мяса, 400 г картофеля, овощей, преимущественно капусты, круп, селедки, макарон, сала и чая.

Быт в военные годы был еще более незамысловат: обогреваться приходилось у костра, спать в снегу и окопах. Помыться в бане можно было весной или осенью и то, если ты не принимаешь участие в боях и находишься во втором эшелоне. Это способствовало распространению педикулеза. Приметой того времени были камеры для прожарки белья и обмундирования на базе машин с закрытыми кузовами-фургонами, так называемые «вошебойки». В 1942 году за отсутствие заботы об обеспечении быта в частях и подразделениях стали строго спрашивать с командиров.

Армейское питание в годы Великой Отечественной войны зависело от рода войск и даже от пагубных привычек. Еду готовили на передвижных кухнях и выдавали бойцам дважды в день. Его основу составляли 900 г хлеба, 500 г картофеля, овощи, крупы и макароны, мясо, рыба и махорка. Некурящим вместо махорки выдавали шоколад и конфеты. Тогда же в рационе появились «наркомовские» 100 грамм. Летчикам дополнительно выделяли свежее или сгущенное молоко, молочные продукты, сухофрукты и половинку яйца. На флоте рацион дополняли квашеной капустой, солеными огурцами и луком. Офицерам полагалось масло или сало, печенье и рыбные консервы. Энергетическая ценность суточного довольствия была равна 2822 ккал (строевые части), 3450 ккал (боевые части) и 4712 ккал (ВВС). Но обеспечение частей оставалось неравномерным. Первой военной весной в госпитали часто привозили солдат с дистрофией, обострением хронических заболеваний внутренних органов, авитаминозами, цингой и «куриной слепотой». Выручала картошка, найденная на чужих огородах, ягоды в сезон, рыбалка.

«Солдатский желудок, привыкший пустовать и никогда не наполняться жалкими «котиными» порциями, при первой возможности обнаруживал удивительную способность растягиваться до невероятных размеров», - писал в июне 1943 года с передовой В.Раскин о том, как солдаты наедались картошкой.

С 1944 в письмах с фронта стали все чаще звучать похвалы в адрес армейского питания. Фронтовая кухня совершенствовалась, а среди поваров даже начали проводить конкурсы на лучшее приготовление пищи.

В 1960 году солдатский рацион стал слаще: норму сахара увеличили сначала до 45 г, а потом и до 65 г. Хлеб для армии стали печь из муки 1 сорта, а не 2 сорта. В конце перестройки норма №1 была пересмотрена. Хлеба в ней стало меньше, а картофеля и других овощей — больше. В рационе военнослужащих также присутствовали мясо, крупы, рыба, молоко, куриные яйца, сахар. Для укрепления иммунитета в рацион включили витамины «Гексавит» и кисель. Затем несколько лет подряд суточная норма мяса увеличивалась, но кое-где всем военнослужащим вновь приходилось голодать.

В наши дни быт военнослужащих постарались сделать максимально комфортным. В послеобеденное время для них ввели час отдыха. Солдаты больше не занимаются уборкой казарм и приготовлением пищи: за них это делают сотрудники гражданских компаний. В постирочных комнатах есть душевые и стиральные машины. В армии разрешили пользоваться мобильными телефонами и выдают банковские карты, на которые переводят денежное довольствие.

Кормят солдат специализированные комбинаты питания. Калорийность рациона бойцов составляет 4000-4400 ккал в сутки, и это не предел: его усиливают при многокилометровых переходах и во время дополнительных учений и занятий по физподготовке. Усиленное питание предусмотрено и для призывников с недобором массы тела. Разнообразие рациона обеспечивается благодаря внедрению в армейское питание системы «шведский стол» и «салат-баров». Меню учитывают гармоничное сочетание белков, жиров и углеводов, а добавление в него свежих сезонных овощей, фруктов и зелени обогащает его витаминами. Основу солдатской пищи составляют птица, мясо, рыба, крупы, макароны, овощи, выпечка и хлеб, а также молоко, сгущенка, вареные яйца, кисели и компоты. Причем командный состав и солдаты-срочники питаются из одного котла.