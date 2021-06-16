Поездки с комфортом и кешбек: почему россияне предпочитают ездить на работу на такси

Соцопросы показывают, что летом на работу россияне чаще всего добираются на машине, метро или такси. Таких 70% опрошенных. Нынешним дождливым летом точно не до велосипедов - все чаще горожане выбирают комфортные поездки на такси. Рассказываем, как можно немного сэкономить, если пользоваться услугами такси часто.

«Комфорт» бывает дешевле «Эконома»

Водителям такси, конечно, не выгодно рассказывать, как можно сэкономить на поездках, но некоторыми лайфхаками делятся.

- Если нужно ехать в аэропорт, на вокзал, к стадиону или любое популярное место, то лучше не ставить конкретную геолокацию, лучше вызывать машину к ближайшему зданию. Этот нехитрый лайфхак позволит сэкономить около 10%. Нужно просто передвигать точку на карте и сразу будет видна разница по суммам, - рассказывает Андрей Смирнов, столичный таксист.

Поездка обойдется дешевле, если водителю не нужно будет заезжать за клиентом во двор или к подъезду. Значительная экономия, если выбрать тариф «Эконом», вместо «Комфорт» или «Бизнес», но при этом приедет простая по классу машина, уровень сервиса будет отличаться. И, если в «Экономе» водитель может отказать подзарядить телефон, то уже в «Комфорте» - нет.

Стоимость на поездки вырастает порой в несколько раз в часы пик, в дожди или снегопады, во время пробок. Но и здесь можно «обхитрить» систему агрегаторов. Именно в такое время высокий спрос на машины «Эконом», а поездка в тарифе «Комфорт» может оказаться дешевле. Как правило, дешевле всего ездить в период с 12.00 до 17.00 и с 23.00 до 7.00, в остальное время стоимость поездки может быть дороже в два раза. Еще один лайфхак: установите на телефон как минимум три приложения агрегаторов такси и сравнивайте цены перед поездкой.

Лови акции и кешбек 10%

Помогают экономить на поездках различные купоны и промокоды на такси. Можно собирать бонусы в приложениях агрегаторов, а еще просматривать акции.

Держатели карт «Мир», например, до 30 ноября 2021 года могут получить кешбэк до 10% за поездки по тарифу «Комфорт» в Ситимобил. Но не более 100 рублей за один раз. Такая акция будет действовать во всех городах присутствия Ситимобил. Среди них: Москва и область, Ярославль, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург и область, Новосибирск, Саратов, Энгельс, Пермь, Ульяновск, Омск, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Уфа, Воронеж, Ростов, Волгоград, Тюмень, Сочи и другие.

- Для участия в программе необходимо зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru, а затем привязать ее для оплаты услуг Ситимобил в приложении сервиса, - значится в условиях акции.

Ежедневно услугами Ситимобил для личных и рабочих поездок пользуются сотни тысяч человек из разных российских городов, среди них немало держателей карт «Мир».

- Уверены, что клиенты оценят выгоду и удобство нашего предложения, - рассказала Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир».