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Наука17 июня 2021 17:50

Учебники придется переписать: небо больше не «пятый океан»

Пять океанов теперь на Земле - географы признали это официально
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Водяных океанов стало больше, воздушный - так и остался один, но поменял порядковый номер.

Водяных океанов стало больше, воздушный - так и остался один, но поменял порядковый номер.

Фото: Shutterstock

Голубое небо – воздушный океан – образно называли «пятым» потому, что водяных океанов было четыре: Северный ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский. А вот нашелся и пятый. С 8 июня 2021 года таковым считается Южный океан, воды которого омывают Антарктиду. С его существованием официально смирилось Национальное географическое общество США (National Geographic Society). О чем сообщил журнал National Geographic.

Южный океан имеет круглую форму. Антрактида - внутри него.

Южный океан имеет круглую форму. Антрактида - внутри него.

Само же название «Южный океан» появилось уже давно. Международная гидрографическая организация (International Hydrographic Organization - IHO) использует его с 1921 года. Совет США по географическим названиям (US Board on Geographic Names) - с 1999 года. А Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) официально признало Южный океан отдельным регионом еще в феврале нынешнего года. Теперь вот и географы-картографы сподобились, приурочив свое признание к «Дню океанов» - международному празднику, который причастные к нему люди отмечают как раз 8 июня.

Сравнительные размеры океанов Земли.

Сравнительные размеры океанов Земли.

Южный океан – круглый. Он простирается от берегов Антарктиды, находясь внутри окружности, проходящей по 60 градусу южной широты. По международному договору этот участок земной поверхности считается Антарктикой.

В пятый океан, правда, не включены пролив Дрейка и море Скоша, которые остались в Атлантическом океане.

По сути, с внешней стороны Южный океан ограничен Антарктическим циркумполярным течением (Antarctic Circumpolar Current - ACC), которое несет свои холодные и более пресные воды с запада на восток вокруг Антарктиды.

Антарктическое циркумполярное течение проходит по краю Южного океана.

Антарктическое циркумполярное течение проходит по краю Южного океана.

Итак, на вопрос учителя географии «Сколько на Земле океанов?» школьникам отныне следует отвечать: «На Земле пять океанов – Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский, Тихий и Южный».

КСТАТИ

А кто первым бороздил Южный океан?

Признанно во всем мире, что первыми берегов Антарктиды в 1820 году достигли российские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на военных шлюпах «Восток» и «Мирный. Однако в Новой Зеландии нашлись исследователи, которые оспаривают их первенство.

Присцилла Вехи (Priscilla M. Wehi) с коллегами из местного правительственного НИИ (New Zealand government research institute Manaaki Whenua) полагают, что гораздо раньше российских мореплавателей у берегов Антарктиды побывали полинезийцы – еще в VII веке нашей эры. Намек на это ученые нашли в устных преданиях народа маори.

В историях, которые веками передают друг другу племена Ngati Rarua and и Te Ati Awa, главным героем выступает некто Hui Te Rangiora, который на своем судне под названием Te Iwi-o-Atea добрался до «туманного места, где не видно солнца», увидел там «горы без растительности», которые «пронзают небеса».

В статье, которую новозеландцы опубликовали в Journal of the Royal Society of New Zealand, они считают, что Hui Te Rangiora описал то ли айсберги, находившиеся у берегов Антарктиды, то ли её ландшафт. Из чего якобы и следует, что маори первыми бороздили Южный океан, а то высаживались на берег ледяного континента.

Другой вопрос: что их понесло в такую даль - от пальм в холод? Ответа на него нет.

Наука: Клуб любознательных