Учебники придется переписать: небо больше не «пятый океан»

Водяных океанов стало больше, воздушный - так и остался один, но поменял порядковый номер. Фото: Shutterstock

Голубое небо – воздушный океан – образно называли «пятым» потому, что водяных океанов было четыре: Северный ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский. А вот нашелся и пятый. С 8 июня 2021 года таковым считается Южный океан, воды которого омывают Антарктиду. С его существованием официально смирилось Национальное географическое общество США (National Geographic Society). О чем сообщил журнал National Geographic.

Южный океан имеет круглую форму. Антрактида - внутри него.

Само же название «Южный океан» появилось уже давно. Международная гидрографическая организация (International Hydrographic Organization - IHO) использует его с 1921 года. Совет США по географическим названиям (US Board on Geographic Names) - с 1999 года. А Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) официально признало Южный океан отдельным регионом еще в феврале нынешнего года. Теперь вот и географы-картографы сподобились, приурочив свое признание к «Дню океанов» - международному празднику, который причастные к нему люди отмечают как раз 8 июня.

Сравнительные размеры океанов Земли.

Южный океан – круглый. Он простирается от берегов Антарктиды, находясь внутри окружности, проходящей по 60 градусу южной широты. По международному договору этот участок земной поверхности считается Антарктикой.

В пятый океан, правда, не включены пролив Дрейка и море Скоша, которые остались в Атлантическом океане.

По сути, с внешней стороны Южный океан ограничен Антарктическим циркумполярным течением (Antarctic Circumpolar Current - ACC), которое несет свои холодные и более пресные воды с запада на восток вокруг Антарктиды.

Антарктическое циркумполярное течение проходит по краю Южного океана.

Итак, на вопрос учителя географии «Сколько на Земле океанов?» школьникам отныне следует отвечать: «На Земле пять океанов – Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский, Тихий и Южный».

КСТАТИ

А кто первым бороздил Южный океан?

Признанно во всем мире, что первыми берегов Антарктиды в 1820 году достигли российские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на военных шлюпах «Восток» и «Мирный. Однако в Новой Зеландии нашлись исследователи, которые оспаривают их первенство.

Присцилла Вехи (Priscilla M. Wehi) с коллегами из местного правительственного НИИ (New Zealand government research institute Manaaki Whenua) полагают, что гораздо раньше российских мореплавателей у берегов Антарктиды побывали полинезийцы – еще в VII веке нашей эры. Намек на это ученые нашли в устных преданиях народа маори.

В историях, которые веками передают друг другу племена Ngati Rarua and и Te Ati Awa, главным героем выступает некто Hui Te Rangiora, который на своем судне под названием Te Iwi-o-Atea добрался до «туманного места, где не видно солнца», увидел там «горы без растительности», которые «пронзают небеса».

В статье, которую новозеландцы опубликовали в Journal of the Royal Society of New Zealand, они считают, что Hui Te Rangiora описал то ли айсберги, находившиеся у берегов Антарктиды, то ли её ландшафт. Из чего якобы и следует, что маори первыми бороздили Южный океан, а то высаживались на берег ледяного континента.

Другой вопрос: что их понесло в такую даль - от пальм в холод? Ответа на него нет.