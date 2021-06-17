Италия тяжелее всех в Европе переживала пандемию. Как ей удалось выйти из коронавирусного пике

Одно можно сказать точно — из коронавирусного пике Италия уже вышла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2020 году Италия одной из первых европейских стран ощутила на себе удар новой вирусной угрозы, нависшей над всем человечеством. Эпидемия распространялась по Апеннинскому полуострову с пугающей скоростью, а смертность, особенно среди пожилого населения, била все рекорды.

Итог еще не законченного противостояния (по данным на 16 июня) - 4 248 432 заболевших, более 127 тысяч погибших.

За год, прожитый «под знаком ковида», республика прошла через тотальный локдаун, надрыв системы здравоохранения, очереди из «скорых» и в буквальном смысле штабеля из тел в крематориях, печи которых не справлялись со своей печальной работой на пике эпидемии, когда от вируса умирало по 1000 человек в день.

Другой отличительной особенностью борьбы с коронавирусом в Италии стала бесконечная череда то вводимых, то частично отменяемых ограничений в стране. В итоге, чтобы хоть как-то смягчить негативное воздействие на бизнес и просто не свести людей с ума, власти приняли «цветовую дифференциацию» регионов в зависимости от эпидемиологической ситуации. И, если в «красных» областях страны вся деятельность останавливать практически полностью, то в «желтых» и «белых» еще можно было более-менее по-человечески жить. Да и то, лишь отчасти — даже в них до сих пор сохраняется ряд серьезных ограничений, в том числе ношение масок даже на улице.

Проблем итальянцам добавляло и то, что каким окажется твой регион на следующей неделе, становилось известно только во второй половине дня пятницы.

Но вскоре стало очевидно, что подобные «качели» могут длиться вечно, а на формирование естественного иммунитета уйдут годы. Ответ был один — массовая вакцинация. В отличии от нашей России, где уже с января 2021 года привиться могли все желающие, в Италии она шла поэтапно, в зависимости от возраста пациентов и началась с пожилых людей.

По настоящему массовой, когда любой гражданин может записаться на укол, прививочная кампания стала на Апеннинах лишь 31 мая этого года. К этой дате уже были открыты огромные центры вакцинации пропускной способность до нескольких тысяч человек в день.

А уже 6 июня был поставлен рекорд — 600 тысяч привитых за сутки!

В итоге на сегодняшний день полностью привито 14 623 752 итальянцев (26,9 процентов населения старше 12 лет) и еще почти 30 миллионов уже получили первую дозу препарата.

При этом нельзя сказать, что прививочная кампания шла без сучка и задоринки — были и проблемы с поставками вакцин, и смертельные случаи (всего — около 100). При этом большинство смертей произошло после введения не векторного препарата «Astrazeneca», а новомодной мРНК вакцины от Pfizer. Причем именно она применялась наиболее массово.

Кстати, в Италии прививка от коронавируса уже давно дело далеко не для всех добровольное. Так, для допуска к работе должны быть иммунизированы все медицинские и социальные работники, включая фармацевтов. Обсуждают власти и сценарий, при котором прививка станет обязательной для всех без исключения граждан.

Придется ли вводить подобные меры на практике, покажет время, но пока массовая вакцинация в Италии привела к закономерному результату — 16 июня было зарегистрировано всего 1400 случаев заражения, а число погибших за день составило 55 человек по всей стране.

Менее чем за месяц по-настоящему массовой вакцинации практически вся территория Италии «побелела», а 31 июля власти могут отменить чрезвычайное положение и снять практически все оставшиеся ограничения.

Одно можно сказать точно — из коронавирусного пике Италия уже вышла.