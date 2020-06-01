Посол Италии в России Паскуале K.Терраччано: Италия благодарна России за помощь в борьбе с коронавирусом

Уважаемый господин посол!

- Позвольте от имени читателей самой популярной газеты России - «Комсомольской правды» - поздравить с Днем Республики Италия. Нынешний национальный праздник совпал с тяжелейшим испытанием для всего мира – пандемией коронавирусной инфекции. Италия первой из европейских стран приняла удар. Сейчас тенденции, слава богу, позитивные. Как вы считаете, вам удалось справиться и подготовиться к возможной «второй волне», пока не появилась вакцина от вируса?

- Ситуация в Италии улучшается, и это настраивает нас на осторожный оптимизм. Уже несколько недель как снизилось количество госпитализированных в отделениях интенсивной терапии, выросло число выздоровевших и радикально упало число умирающих от вируса каждый день. Всё это, несомненно, свидетельствует об эффективности политики сдерживания, с уверенностью проводившейся нашей страной, - политики, которая постепенно ослабляется ввиду скорого возвращения к новой нормальности. Её особенностью станет сосуществование с вирусом, «второй волны» которого, однако, необходимо избежать. Я убеждён, что Италия выйдет из положения ещё более сильной и единой страной, чем раньше.

- Россия первой протянула руку помощи: наши военные медики в самый разгар эпидемии отправились на помощь самым пострадавшим итальянским регионам. Но нашлись скептики, которые в отдельных СМИ и соцсетях посчитали такую помощь – бесполезной, неким внешним пиаром России. На ваш взгляд, был пиар, или это была полноценная помощь?

- Позвольте мне поблагодарить правительство Российской Федерации и особенно министерство обороны за оперативную помощь Италии в борьбе с коронавирусом. Более ста российских специалистов работали бок о бок с итальянскими врачами в наиболее пострадавших областях страны, прежде всего в Ломбардии. Их работа достойна высших похвал, население Италии благодарно вашим экспертам, и ваш вклад в преодоление этой чрезвычайной ситуации, начиная с самых ранних фаз эпидемии, имел основополагающее значение.

В Италии 2 июня отмечают День РеспубликиФото: REUTERS

- Итальянский бизнес из-за пандемии понес серьезные потери. Возможно, мы что-то не знаем, - продолжалось ли и продолжается бизнес-партнерство в это время?

- С момента начала эпидемии я неоднократно проводил виртуальные встречи с итальянским бизнес-сообществом в России, организуя видеоконференции, в которых очень активно участвовали итальянские предприниматели. Эти встречи помогли – в том числе благодаря участию представителей российской администрации – как следует изучить систему экономических мер в поддержку бизнеса на этом этапе кризиса. В частности, компании выражали заинтересованность в том, чтобы этой помощью мог воспользоваться весь бизнес – как иностранный, так и российский.

- Серьезно пострадал туризм. В наступившем июне Ваша страна откроет границы, и итальянцы смогут путешествовать по тем странам, где ситуация с COVID-19 будет благоприятная. Понятно, что сейчас прогнозы строить сложно, но каковы перспективы «открытия» Италии для россиян? Какие факторы Вы будете учитывать?

- Вне всякого сомнения, туризм – это одна из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Профильные итальянские учреждения уже зафиксировали значительный шок, коснувшийся всех задействованных в этой сфере акторов на всей территории Италии. На данный момент выдача виз российским туристам приостановлена. До 15 июня внешние границы Европейского союза будут закрыты, после вопрос о продлении или непродлении закрытия внешних границ будет рассмотрен на европейском уровне. Со своей стороны, Италия готова открыть границы как можно скорее. Мы надеемся, что российские туристы смогут вернуться в Италию уже этим летом.

Ситуация в Италии улучшается, и это настраивает на осторожный оптимизмФото: REUTERS

- Культурные связи сейчас переместились в «онлайн»: многие мировые музеи, выставочные залы, театры предлагают виртуальные путешествия не только по своим залам, но и по «запасникам». Пока мы дома, куда порекомендуете сходить на интернет-экскурсию?

- Советую вам посетить сайт «Твоя Италия» - первый официальный портал на русском языке, посвящённый путешествиям в нашу страну. Кроме того, рекомендую подписаться на страницы Посольства Италии в социальных сетях, где регулярно появляется информация о виртуальных экскурсиях по различным – и часто не очень известным широкой публике – достопримечательностям нашей страны. Сегодня, по случаю Дня Республики, мы опубликуем небольшой подарок всем россиянам, которые любят наше посольство: небольшую виртуальную экскурсию по особняку Берга с вашим покорным слугой в качестве экскурсовода.

- Расскажите, пожалуйста, как вы провели период самоизоляции. Чем занимались в это время?

- Посольство продолжало свою обычную работу. Но я также старался воспользоваться этой возможностью, чтобы погрузиться в чтение: например, снова взял в руки книги русских авторов, которых очень любил в молодости, - например, Гоголя и Достоевского.

- Когда у вас появится возможность вернуться в Италию, что вы сделаете в первую очередь?

- Поеду в Неаполь навестить мою мать и снова взглянуть на море с холма Позилиппо, порадую себя неаполитанской кухней, ароматами и атмосферой родного города. Есть одна замечательная неаполитанская песня «Voglia ‘e turna» («Желание вернуться») Терезы Де Сио: в ней как раз говорится о том, что творится у меня на душе, о том, по чему я скучаю.