Анекдоты: Наш народ умеет не только читать между строк, но и оставлять отзывы между глаз

В пьяной драке между трудовиком и физруком у трудовика шансов победить намного больше, потому что в этом деле табурет намного эффективнее баскетбольного мяча.

* * *

Кто в курсе: когда будет заседание нашего суда по отмене результатов матча Россия - Бельгия?

* * *

Когда слышишь вопрос жены: «Что бы ты без меня делал?» - самое сложное - это не улыбнуться мечтательно.

* * *

А помните, в детстве, когда к вам приходили гости, там всегда был пьяненький дядя, но с ним было весело.

Так вот сейчас я этот дядя.

* * *

На базаре в Одессе.

Покупательница у прилавка с сыром:

- Ой, бабушка, а шо это у вас такой сыр дорогой?

- То ж не сыр дорогой, а то ты неудачно замуж вышла…

* * *

- Ты такая красивая!

- ...Ты просто хочешь затащить меня в постель.

- И умная тоже!

* * *

- Я хочу получать белую зарплату!

- Хорошо, но тогда я не буду оплачивать вам часовые перекуры и сон на рабочем месте.

- Ладно-ладно, давайте в конверте…

* * *

В Иерусалиме. Американец прилетает и, желая попасть к Стене Плача, но не зная, как она точно называется, говорит таксисту:

- Подвези меня к тому месту, где вы, евреи, плачете, кричите и бьетесь головой об эту стенку.

Шофер подвез его к зданию налоговой полиции.

* * *

Греко-римская борьба - это внутренняя борьба между желанием съездить в Рим и необходимостью купить гречку.

* * *

- Кто вы такие?

- Феминистки!

- Чего вы добиваетесь?

- Равенства!

- Песчаный карьер - два человека!

* * *

Французский турист в Израиле хочет совершить поездку на прогулочном катере по Тивериадскому озеру. Владелец катера называет ему цену, тот быстро переводит в уме и произносит:

- Пятьсот евро! Вы что, обалдели?!

- Но, месье, на этом озере сам Иисус прошел пешком по воде.

- Немудрено, с вашими-то тарифами…

* * *

- Алло, это ФСБ?

- Да.

- Извините, мы тут с другом поспорили. Чем я занимался 16 июля 1998 года?