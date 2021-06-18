Анекдоты: Наш народ умеет не только читать между строк, но и оставлять отзывы между глаз

В пьяной драке между трудовиком и физруком у трудовика шансов победить намного больше, потому что в этом деле табурет намного эффективнее баскетбольного мяча.
* * *
Кто в курсе: когда будет заседание нашего суда по отмене результатов матча Россия - Бельгия?
* * *
Когда слышишь вопрос жены: «Что бы ты без меня делал?» - самое сложное - это не улыбнуться мечтательно.
* * *
А помните, в детстве, когда к вам приходили гости, там всегда был пьяненький дядя, но с ним было весело.
Так вот сейчас я этот дядя.
* * *
На базаре в Одессе.
Покупательница у прилавка с сыром:
- Ой, бабушка, а шо это у вас такой сыр дорогой?
- То ж не сыр дорогой, а то ты неудачно замуж вышла…
* * *
- Ты такая красивая!
- ...Ты просто хочешь затащить меня в постель.
- И умная тоже!
* * *
- Я хочу получать белую зарплату!
- Хорошо, но тогда я не буду оплачивать вам часовые перекуры и сон на рабочем месте.
- Ладно-ладно, давайте в конверте…
* * *
В Иерусалиме. Американец прилетает и, желая попасть к Стене Плача, но не зная, как она точно называется, говорит таксисту:
- Подвези меня к тому месту, где вы, евреи, плачете, кричите и бьетесь головой об эту стенку.
Шофер подвез его к зданию налоговой полиции.
* * *
Греко-римская борьба - это внутренняя борьба между желанием съездить в Рим и необходимостью купить гречку.
* * *
- Кто вы такие?
- Феминистки!
- Чего вы добиваетесь?
- Равенства!
- Песчаный карьер - два человека!
* * *
Французский турист в Израиле хочет совершить поездку на прогулочном катере по Тивериадскому озеру. Владелец катера называет ему цену, тот быстро переводит в уме и произносит:
- Пятьсот евро! Вы что, обалдели?!
- Но, месье, на этом озере сам Иисус прошел пешком по воде.
- Немудрено, с вашими-то тарифами…
* * *
- Алло, это ФСБ?
- Да.
- Извините, мы тут с другом поспорили. Чем я занимался 16 июля 1998 года?