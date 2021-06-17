Евгений Миронов опять сыграл Офелию и Королеву Гертруду

Спектакль нельзя назвать очень комфортным. Не зря сам Миронов называет его "Скучный Гамлет". Фото представлено пресс-слежбой Русского концертного агентства

В Москве прошла долгожданная премьера концерта-спектакля «Шекспир. Шостакович. Гамлет», где на сцене Юрий Башмет с оркестром "Новая Россия" и Евгений Миронов. Причем, последний исполняет абсолютно все роли, включая женские: и Офелию, и Королеву Гертруду.

- У меня никогда не было мечты сыграть Гамлета, - признавался Миронов на голубом глазу журналистам. Журналисты верили и цитировали в ответ Фаину Раневскую, сказавшую, что мечты сбываются, стоит только расхотеть.

За невероятную скромность Гамлет сам пришел к актеру, причем, трижды. Двадцать лет назад совсем молодой Миронов сыграл Принца Датского в постановке Петера Штайна (причем, его матерью Гертрудой была Ирина Купченко). Спустя 15 лет уже повзрослевший Миронов сыграл всех, включая мать Гамлета, в необычном моноспектакле Робера Лепажа.

И вот, новая постановка для Миронова в жанре "один за всех". Премьера концерта-спектакля состоялась в Сочи в рамках 14 Зимнего фестиваля. Потом "Гамлета" привезли на фестиваль в Ярославль и вот, наконец, новинка добралась до Москвы.

Фото представлено пресс-слежбой Русского концертного агентства

Спектакль идет чуть больше часа. Но за это время в нем успевает прозвучать музыка из трех "Гамлетов" Шостаковича, и текст из нескольких классических переводов драмы. Понятно, что не целиком, а в виде сжатого "музыкально-поэтического рассказа".

Спектакль нельзя назвать очень комфортным. (Не зря сам Миронов называет его "Скучный Гамлет"). Сюжета там, скорее нет. Миронов читает знаменитые диалоги, а на заднике крупным планом транслируется лицо актера и имя персонажа, чей диалог произносится в данный момент. Поскольку я не культурный человек и не держу в голове персонажей и канву, то в ряде мест приходилось прикладывать усилие, вспоминая (а чаще не вспоминая) например, кто такой Озрик, откуда он возник и почему картавит.

Будь я злым, я бы даже сказал, что не очень понял, в чем заключалась режиссерская работа Марины Брусникиной, и чем она отличается от работы редактора: вырезать кусочки из "Гамлета" и склеить между собой.

Но люди поумнее меня пришли от постановки в восторг. Критик Вадим Пономарев написал, что спектакль удивительно стильный и тонкий, и что можно совсем не помнить сюжет, но музыка Шостаковича такова, что слушаешь ее - и сюжет восстанавливается сам собой.

"Надеюсь, что когда-нибудь этот спектакль выйдет на видео, и станет учебником того, как играть Шекспира на русском языке", - заключил Пономарев.

Если расценивать эти слова как комплимент Миронову, то я согласен. Миронов и музыка Шостаковича вывезли на себе все, включая режиссера.

Фото представлено пресс-слежбой Русского концертного агентства

Что удивительно, народу в зале было немного, хотя билетов в кассе не было. Видимо, сказалась суперразреженная коронавирусная рассадка. Но при этом овации были грандиозными.

Когда-то Евгений Миронов говорил, что для него главными "Гамлетами" были Лоренс Оливье, Ричард Бертон и Иннокентий Смоктуновский.

Не исключаю, что для многих присутствовавших в зале главным Гамлетом на всю жизнь станет Миронов, чьи мгновенные преображения напоминали знаменитый танец "Рианны" из фильма "Валериан и город тысячи планет".

КСТАТИ

Кто не увидел "Гамлета", тот может сделать это на фестивале в Клину, который все-таки пройдет с 1 по 11 июля. 1 июля фестиваль откроется гала-концертом артистов балета под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе. Публике представят фрагменты самых известных балетов великого композитора: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

3 июля на большую сцену Дома-музея выйдет пианист Денис Мацуев. 10 июля народный артист СССР Владимир Федосеев и его Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского представят программу, посвященную Сергею Прокофьеву, со дня рождения которого в апреле 2021 года исполнилось 130 лет. А завершит фестиваль мироновский "Гамлет".