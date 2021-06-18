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18 июня 2021 13:30

Дмитрий Песков: Путин полностью обладает всей информацией о заболеваемости ковидом в стране. Свой рабочий график пока не меняет

Пресс-секретарь президента - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
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Пресс-секретарь президента - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым

Пресс-секретарь президента - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым

Фото: REUTERS

- ...Дмитрий Сергеевич, известна ли вам реакция Владимира Владимировича Путина по поводу взрыва заболеваемости ковидом в России, и в Москве особенно? - такой вопрос в пятницу, 18 июня, журналист «Комсомольской правды» задал представителю Кремля. - И будет ли каким-то образом скорректирована работа президента, его график в ближайшие недели? У нас было ощущение, что после Женевы последуют поездки Путина и по России.

- Естественно, это (заболеваемость ковидом. - А.Г.) - тема для постоянного мониторинга главы государства, - сказал Песков. -

Президент ежедневно получает доклады и по линии правительственного штаба, и по линии руководителей регионов. Поэтому он самым тщательным образом отслеживает эту ситуацию.

Сейчас это - самое важное.

Что касается каких-то изменений в графике президента, пока никаких изменений нет, президент активно работает, вы это видите.

- То есть, мы можем ожидать его поездки по стране?

- Поездки по стране, они будут обязательно, но - когда, это всё мы будем вам своевременно сообщать.

Политика: В ВЕРХАХ