Что делать, если провалил ЕГЭ

Обязательный ЕГЭ всего один - русский язык. Чтобы получить аттестат, достаточно сдать только этот предмет, набрав 24 балла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году ЕГЭ сдают только те, кто планирует поступать в вуз. Высокий балл упростит путь к профессии мечты, низкий – осложнит. Но уж точно не сломает судьбу. Поэтому если что-то пошло не так, не отчаиваемся: меняем тревогу («что же теперь будет!») на конструктивное планирование («что я буду делать дальше»). Есть два направления: все-таки поступить в вуз, пусть и не в тот, о котором мечтал, или же сменить вектор, отказавшись от высшего образования. Второе, к слову, сейчас в тренде.

Итак, что можно предпринять.

1. Пересдать экзамен.

Обязательный ЕГЭ всего один - русский язык. Чтобы получить аттестат, достаточно сдать только этот предмет, набрав 24 балла («тройка»). Для поступления в вуз порог выше - 36 баллов, а для вузов, подведомственных Минобрнауки, - 40 баллов. Иначе даже документы не примут. Хорошим считается результат в 80-90 баллов («пятерка»).

Если оценка по ЕГЭ неудовлетворительная, можно пересдать в резервные дни. А вот улучшить результат – только в следующем году. Есть еще апелляция, но это путь только для уверенных в своих знаниях. Все эти шаги применимы и к предметам по выбору, которые нужны для поступления на желаемые направления. Минимальные баллы для программ бакалавриата и специалиста такие: математика – 27, информатика – 40, биология – 36, история – 32, химия – 36, иностранный язык – 22, физика – 36, обществознание – 42, литература – 32, география – 37.

2. Выбрать другой вуз.

- Не тянете МГУ, ВШЭ, «Бауманку» - поищите вуз попроще, где ниже проходной балл. Вам в помощь калькуляторы ЕГЭ (например, на сайте vuzopedia.ru). Указываете нужный регион и свои баллы, сервис выдает список вузов, куда есть шанс поступить. Можно, к слову, и на бюджет попасть, если не зацикливаться на столицах. В этом году добавили 33 тысячи бюджетных мест как раз в региональных вузах.

- Еще вариант - платное обучение. Поступить намного проще, а при успешной учебе можно попытаться перевестись на бюджет, как только появится место. Есть и дистанционные программы.

- Заочное обучение: длится дольше, зато удобно совмещать с работой, да и в дипломе форма обучения не уточняется.

- Зарубежный вуз – вариант интересный, но не дешёвый, и язык нужно знать. Зато результаты ЕГЭ там не понадобятся – достаточно аттестата. В вуз обычно принимают по итогам собеседования и внутреннего экзамена. На все вопросы ответят компании, которые помогают российским абитуриентам с поступлением - их легко найти в интернете.

3. Поступить в колледж или техникум.

Очень популярное направление: по опросам, больше половины выпускников школ выбирают именно средние специальные учебные заведения. Не нужно сдавать ЕГЭ, поступить несложно, большой выбор профессий, сразу много практики. Да и государство активно поддерживает СПО (среднее профессиональное образование). Минпросвещения собирается сократить в техникумах и колледжах сроки обучения почти втрое – до 10 месяцев для бывших 11-классников и до 22 месяцев для бывших 9-классников. Придумывают новые ФГОСы и программы, чтобы учащиеся могли получить сразу несколько профессий и побыстрее начать работать, хотят возродить учебно-производственные комбинаты.

Если же выбрать колледж при высшей школе, после окончания можно поступить сразу на третий курс вуза на ту же специальность. Без ЕГЭ. Это называется отложенное высшее образование.

Колледж – еще и спасительный круг для парней, так как дает отсрочку от армии.

4. Налечь на учебу.

Впереди целый год, можно хорошенько подготовиться и пересдать ЕГЭ на нужные баллы. Уже сейчас полно предложений от репетиторов и коммерческих курсов. Но можно заниматься самостоятельно: проходить тренировочные ЕГЭ, пробовать силы на онлайн-тренажерах… К слову, есть хороший вариант для целеустремленных абитуриентов - целевое поступление. Некоторые организации, предприятия, государственные органы заключают договора с ведущими вузами о направлении на учебу ребят, которых потом возьмут на работу. Государство утверждает квоту. В прошлом году больше всего взяли целевиков по медицинским направлениям. В квоте на 2021 год в числе фаворитов: противодействие техническим разведкам, радиоэлектронные системы и комплексы, педиатрия, психиатрия-наркология, инфекционные болезни, судебная и прокурорская деятельность, военная журналистика. Поступление идет параллельно основному набору, и конкурс бывает небольшой. Платит за учебу работодатель, но придется самому искать компанию, которая готова оплатить вам образование и быть готовым отработать после обучения минимум три года.

5. Начать работать.

Многие выпускники, даже отличники, не до конца понимают, чем хотят заниматься в жизни. Форумы пестрят рассказами о том, что студенты меняют факультет или даже вуз, проучившись два-три года. А то и вовсе бросают учебу, когда понимают - это не то. Также немало историй, когда выпускник сразу шел работать, а уже потом, определившись с профессией, поступал в вуз осознанно. Или же осваивал на краткосрочных курсах онлайн-профессию и развивался в этом направлении (интернет-маркетолог, веб-дизайнер, SMM-специалист, таргетолог, рython-разработчик в топах уже не первый год).

Gap year (свободный год) - популярная практика на Западе. Молодые люди берут паузу, чтобы отдохнуть и убедиться в правильности выбора будущего. В это время учат языки, проходят практику, пробуют себя в разных профессиях. Такой путь расхваливают и наши интернет-блогеры, а они сейчас лидеры мнений у молодежи.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли найти крутую работу без диплома?

Среди молодежи бытует мнение, что стать востребованным специалистом можно и без высшего образования, а диплом не играет роли при приеме на работу, так как главное - навыки. Так ли это?

- Возможно, такое мнение сложилось из-за успешного примера инфлюенсеров (блогеров), которые хорошо зарабатывают, еще учась в школе. Или родители работают не по той специальности, которую получили в вузе, - говорит Кристина Можаева, карьерный консультант, специализирующийся на работе с IT и молодыми специалистами. По некоторым специальностям сложно начать работу, не имея комплексного высшего образования (инженеры, врачи, IT), другие же профессии можно освоить на курсах или в процессе работы. Диплом не всегда требуют при трудоустройстве, но его наличие может стать преимуществом. У каждой крупной компании есть свои целевые вузы, откуда берут большее количество молодых специалистов. Например, крутые компании калибра Deloitte или PricewaterhouseCoopers ориентируются на МИЭФ НИУ ВШЭ, Финансовый университет, Экономический факультет МГУ, РЭУ им. Плеханова, IT компании - МФТИ, МГТУ им. Баумана, ВМиК МГУ. Без высшего образования не доступна карьера на госслужбе, это закреплено законом. При приеме на работу молодых специалистов или стажеров в первую очередь смотрят на софт скилы – гибкие навыки, которые как раз во время обучения в вузе нарабатываются (умение решать проблемы, навыки исследования, коммуникации и пр. – Прим. Ред.). Если нет диплома, нужно быть готовым подтвердить свой опыт конкретными проектами, предоставить портфолио, доказать, что и без вуза вы достигли высоких результатов. Но все же высшее образование дает не столько знания, сколько учит поиску информации, учит учиться, помогает обрести круг знакомств и постепенно готовит студентов к рабочей жизни. Это основа, на которую в дальнейшем эффективнее накладывается дополнительное образование или опыт.