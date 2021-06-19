В России определили лучших врачей страны

Церемонию традиционно проводят известная телеведущая и врач Елена Малышева и Александр Розенбаум

За последние пару лет мы уже привыкли к тому, что врачей называют героями. Пандемия коронавируса показала, что российские медики готовы спасать людей, невзирая на риск. Однако и вне ковидных госпиталей продолжается ежедневное и ежечасное сражение за жизни и здоровье пациентов. Будничный подвиг врачей не остается незамеченным. Профессиональная премия «Призвание» уже в 21-й раз будет вручена лучшим докторам страны в эфире Первого канала. Церемонию традиционно проводят известная телеведущая и врач Елена Малышева и Александр Розенбаум - певец, композитор и тоже врач.

Вот только часть списка лучших из лучших:

- группа акушеров-гинекологов и нейрохирургов под руководством докторов Косовцовой и Суфиянова (Екатеринбург, Тюмень). Номинация «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека». Доктора провели уникальную внутриутробную операцию по лечению гидроцефалии у плода на 26 неделе беременности. Операция проведена эндоскопически через 1 прокол. Будущая мама доносила беременность, ребенок родился здоровым! Сегодня ему уже 3 года.

Подобная операция проведена впервые в мире. Отчет о ней опубликован в международных медицинских журналах.

- Группа детских эндокринологов, хирургов, морфологов и радиологов под руководством доктора Никитиной (Санкт-Петербург) награждается «За создание нового метода лечения». Доктора создали технологию выявления, диагностики и лечения детей с гиперинсулинизмом. От этой болезни новорожденные умирали в первые сутки жизни. Теперь их спасают.

- Группа онкологов под руководством доктора Каприна из Москвы, Обнинска, Нижнего Новгорода, Казахстана получает «Специальную премию Первого канала». Доктора разработали медицинскую технологию и специальную всероссийскую программу, которая позволяет сохранить онкобольным возможность иметь детей. Впервые в мире наши врачи произвели пересадку собственного яичника женщине после химио- и лучевой терапии. В результате пациентка забеременела и родила здорового малыша.

КОГО ЕЩЕ НАГРАДЯТ

- Группу программистов и врачей за проведение крупномасштабных клинических исследований вакцины «Спутник V» на 33 тысячах добровольцев и создание уникальных компьютерных программ и мобильного приложения для отслеживания состояния добровольцев - участников исследований.

- Группу военных врачей и военных строителей Министерства обороны РФ под руководством доктора Тришкина и строителя Балакиревой: во время пандемии они построили в России 30 госпиталей. 11 из них переданы гражданской медицине.

- врача-анестезиолога-реаниматолога Наталью Кирееву из отделения санитарной авиации больницы Скорой помощи №25 (г. Волгоград). Медицине Наталья Сергеевна отдала 61 год.

Смотрите церемонию «Призвание». Премия лучшим врачам России» в воскресенье, в 17.25, на Первом канале.

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