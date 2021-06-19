Вашингтон и Брюссель указали Киеву, кто должен проводить реформы на Украине

Что для нормального человека унижение, на Украине воспринимают как заботу барина о холопах Фото: REUTERS

В те самые часы, когда Украина прильнула к телеэкранам, чтобы увидеть, как Джо Байден в Женеве на встрече с Путиным отстаивает ее суверенитет и прочие незалежности, посольство США в Киеве совместно с представительством Евросоюза выступили с совместным заявлением, в котором цена «незалежности» обозначена со всей прямотой, не допускающей какие-то двойные и иные толкования.

- Мы считаем, что одной из важнейших предпосылок успеха реформ является участие независимых экспертов, назначенных международными партнерами Украины, в комиссиях, которые выбирают и проверяют должностных лиц для судебной системы и антикоррупционных учреждений Украины - органов, имеющих огромное значение в определении будущего Украины, - говорится в этом документе.

Дальше – больше. И еще откровеннее.

- Единственный способ обеспечить независимость членов отборочных комиссий - это добиться того, чтобы международные партнеры Украины выдвинули определенную часть кандидатов, которые, обладая значительным зарубежным опытом, не имеют предубеждений, конфликта интересов или скрытых планов, - говорится в этом документе.

О каких должностях идет речь? В первую очередь о судьях, специальном антикоррупционном прокуроре и его аппарате, о Национальном антикоррупционном бюро Украины. Но, похоже, что только ими этот перечень далеко не исчерпывается. В идеале, если следовать документу, назначение на любую мало-мальски значимую государственную должность на Украине того или иного кандидата должно согласовываться такими иностранными экспертами, которые будут обладать решающим правом голоса. И именно они будут либо одобрять кандидата на пост украинского судьи, либо заворачивать его. Граждане других государств будут решать, кто достоин быть судьей на Украине.

Естественно, все это подается под сурдинку необходимости ускорения реформ, укрепления суверенитета, превращения Украины в современное европейское государство. Что вполне объяснимо, перед Киевом надо лишь помахать какой-либо «морковкой» с табличкой «мэйд ин ЕС», чтобы он принес и мыло с веревкой, и даже табуреточку сам себе подставил. А тут еще и старшие американские братья.

Американцы, конечно, способны вызвать в какой-то степени даже зависть своей бесцеремонностью и манерой, усевшись за стол, положить на него ноги и, приставив кольт ко лбу, объяснить, кто тут банкует. Конечно, в целях всеобщего блага для пользы США. Можно, конечно, вспомнить, как еще Петр Первый усиленно зазывал иностранцев на государеву службу, но вот на ключевые должности он назначал людей сам, а не по указке из Голландии.

Как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сей документ: «Это уже не просто внешнее управление Украиной, этой уже внешнее ручное управление Украиной… Украинский народ унижали по-разному. Но так еще никогда».

Ошибаетесь, Мария Владимировна. Это для нормального человека унижение, после которого хочется восстать, дать в морду, в крайнем случае, плюнуть в ответ в лицо. На Украине же это воспринимают как заботу барина о холопах. Похоже, что, если бы им еще и президента Вашингтон назначал, они стали бы просто счастливы.

Так что и Вашингтон, и Брюссель прекрасно знают, с кем они имеют дело. И именно потому так себя и ведут.